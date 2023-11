Polat ailesinin itirafçı olan avukatı konuştu: Karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi yapıldı

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre ‘kara para aklama’ ve ‘Vergi kaçırma’ gibi iddialara ilişkin Dilan ve Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Polatların hem avukatı hem de mali müşaviri olan şüpheli Ahmet Gün geçen hafta savcılığa ifade vermişti.



“2 YIL ÖNCESİNE KADAR MUHASEBE ÜCRETİNİ ÖDEYEMİYORLARDI”



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 14 şüphelinin arasında bulunan şüpheli Ahmet Gün savcılığa verdiği ifadede şunları söyledi:



* “Yaklaşık 3-4 yıldan bu yana soruşturmanın şüphelileri Polatlara ait şirketlerin mali müşavirliğini yapıyordum. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar muhasebe ücretini ödeyemiyorlardı. Bazen de geç yatırıyorlardı.



* Soruşturma kapsamındaki tasfiye halindeki Fekben Plastik Gıda. San. Tic. Anonim Şirketi, tasfiye halindeki Byzgun Güzellik Kozmetik İth. ihr. San. Tic. Anonim Şirketi ve tasfiye halinde Tekbaşer Metal ve San. Mamulleri Tic. Anonim Sirketi isimli firmalar sahte fatura düzenlemek için kurulmuş firmalardır.



* Bu firmaların sahte fatura düzenlenmesi amacıyla devrini Sezgin Polat aldırmıştır. Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat'ın da bilgisi vardır. Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik Ith. Ihr. San. Tic. A.Ş., Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu. Bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu.”



“TEK FİRMANIN AYLIK CİROSU 80 MİLYON TL”



Şüpheli Ahmet Gün ifadesinin devamında şunları söyledi:



* “Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 Milyon TL’ye ulaştığını söylemişti. Ben de kendisine ‘maşallah iyi satış yapmışsınız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 Milyon TL yerine yarı yarıya 40-45 Milyon TL arasında satış faturası getirildi.



* 80 Milyon TL tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 Milyon TL aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar e ticaret sitesi ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir, ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır.



* Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır. Ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir.



“ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUM”



* Bildiğim konuları burada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla paylaştım. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Ayrıca tutuklu olmam nedeniyle ofisimde beyannamelerle ilgili işlemler yapılamamaktadır, bunun gerekçesi de 16 Ağustos 2016 tarihli Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yazısı gereğidir. Bu nedenlerle tutuksuz yargılanmak istiyorum. Adli kontrol altına alınmak istiyorum. Soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında da savcılığın koordinesindeki kolluk güçlerine her türlü yardıma hazırım.”



14 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI



Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi’, ‘213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.



Soruşturmada, Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının tüm mal varlıklarına 12 Ekim'de el konulmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği tarafından aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Öte yandan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat, ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçuna azmettirme’ suçundan tutuklanmıştı.