Türkiye’de ikamet izni alıp yaşayan yabancı sayısı azaldı

Bold Medya'da yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre 9 Kasım itibarıyla, ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancı sayısı 1 milyon 127 bin 38 oldu. 19 Ocak 2023’te 1 milyon 335 bin 153 olarak kayıtlara geçen Türkiye’de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı böylece 9 Kasım itibarıyla yüzde 15 azaldı.



İkamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancıların illere göre dağılımında ilk sıradaki İstanbul, 568 bin yabancıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısında İstanbul’un ardından Antalya yer aldı. Antalya’da ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 130 bin 994 olarak kayıtlara geçti. En fazla ikamet izni alınan kentlerden Ankara’da 71 bin 832, Bursa’da 51 bin 566, Mersin’de 41 bin 190, İzmir’de 24 bin 247, Muğla’da 22 bin 586 yabancı yaşıyor.



Yabancıların en az ikamet izni aldığı kent ise Tunceli oldu. 53 yabancının yaşadığı Tunceli’nin ardından, Muş’ta 81, Bayburt’ta 174, Ardahan’da 191 yabancı ikamet izni ile bulunuyor.



İLK ÜÇTE RUSYA, AZERBAYCAN VE IRAK VAR



Türkiye’de ikamet izni bulunan yabancılarda ilk sırayı Rusya vatandaşları aldı. Türkiye’de ikamet izni ile bulunan Rus sayısı 107 bin 392 olarak kayıtlara geçti. Rusların ardından 103 bin 861 Türkmenistan vatandaşı, 94 bin 370 Irak vatandaşı, 82 bin 489 Suriye vatandaşı, 79 bin 181 İran vatandaşı, 63 bin 803 Azerbaycan vatandaşı, 51 bin 941 Özbekistan vatandaşı, 43 bin 591 Afganistan vatandaşı, 42 bin 911 Kazakistan vatandaşı, 38 bin 443 Ukrayna vatandaşı, 419 bin 56 diğer ülke vatandaşları ikamet izniyle Türkiye’de bulunuyor.



Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Türkiye’ye göç eden bu iki ülke vatandaşlarının sayısı, 9 Kasım itibarıyla yüzde 27 azaldı. 19 Ocak’ta ikamet izni ile Türkiye’de bulunan Ukraynalı ve Rus vatandaşlarının toplam sayısı 201 bin 533 iken, bu sayı 9 Kasım itibarıyla 145 bin 835 oldu. Bu tarihler arasında 55 bin 698 Rus ve Ukraynalı ülkesine döndü. Rus vatandaşı sayısı 154 bin 297’den 107 bin 392’ye, Ukraynalı sayısı 47 bin 236’dan 38 bin 443’e geriledi.



Türkiye’de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı, 2005 yılında 178 bin 964 iken 2015 yılında 422 bin 895’e ulaştı. 2018 yılında 856 bin 470’e yükselen ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancı sayısı, 2019 yılında ilk kez 1 milyonu aşıp 1 milyon 101 bin 30 oldu. Bu sayı 2020’de 886 bin 653, 2021’de 1 milyon 314 bin 181, 2022’de 1 milyon 354 bin 94 olarak kayıtlara geçti.