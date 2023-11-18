Euronews'te yer alan habere göre SpaceX'in Ay'a ve ötesine astronot taşımak üzere geliştirdiği mürettebatsız uzay aracı Starship, ikinci uzaya fırlatma girişiminde de başarısız oldu.



İki bölümden oluşan uzay aracı, Elon Musk'a ait şirketin Teksas yakınlarındaki Starbase fırlatma alanından havalanarak, uzaya planlanan 90 dakikalık uçuşunda yerden yaklaşık 140 km yükseldi.



Ancak Starship yolcu gemisini taşıyan 'Super Heavy' roketinin birinci kademesi, çekirdek kademesi ile ayrılamayarak SpaceX'in web yayınına göre Meksika Körfezi üzerinde infilak etti.



SpaceX'in canlı yayın sunucusu John Insprucker, "İkinci aşamadan gelen verileri kaybettik... İkinci aşamayı kaybetmiş olabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.



SpaceX'in canlı yayın sunucusu John Insprucker, "İkinci aşamadan gelen verileri kaybettik... İkinci aşamayı kaybetmiş olabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.