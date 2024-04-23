Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, Çin'in üç teknoloji casusunu yakaladı /23 Nisan 2024 07:21

Almanya, Çin'in üç teknoloji casusunu yakaladı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, hükümetin iş, sanayi ve bilim sektörlerinde 'Çin casusluğunun oluşturduğu ciddi tehdidi' yakından takip ettiğini söyledi.

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Alman yetkililer, Alman vatandaşı üç kişinin Çin gizli servisiyle birlikte çalışarak askeri amaçlarla kullanılabilecek teknolojiyi Çinli ajanlara verdikleri şüphesiyle gözaltına alındıklarını bildirdi.

Söz konusu teknolojinin Çin Donanması'nın güçlendirilmesine ciddi katkı sağlayabileceği belirtildi.

Şahısların, Çinli casuslara gemi motorları için son teknoloji makine parçalarıyla ilgili bilgi verdikleri öngörülüyor.

Gözaltılar, Başbakan Olaf Scholz'un Rus ekonomisine verdiği destek nedeniyle Pekin'e baskı yapmak ve fikri mülkiyet hırsızlığı ve adil pazar erişimi gibi konuları gündeme getirmek üzere Çin'e yaptığı ziyaretten sadece bir hafta sonra gerçekleşti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, hükümetin iş, sanayi ve bilim sektörlerinde 'Çin casusluğunun oluşturduğu ciddi tehdidi' yakından takip ettiğini söyledi.

Faeser "Bu risk ve tehditleri çok yakından takip ediyor ve herkesin korunması için açıkça uyarıda bulunarak farkındalığı arttırıyoruz." dedi.

Ayrıca Faeser, bu durumda, askeri amaçlarla kullanılabilecek Alman yenilikçi teknolojileri konusunda da "özellikle hassas" olduklarının altını çizdi.

Adalet Bakanı Marco Buschmann da, "Sanıklar gözaltına alındıkları sırada, Çin'in deniz savaş gücünü arttırmak için faydalı olabilecek araştırma projeleri hakkında görüşmeler yapıyorlardı." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin'in Berlin Büyükelçiliği konuya dair yorum yapmadı, basının bu yöndeki sorularını da yanıtsız bıraktı.

Savcılar, şüphelilerin Düsseldorf'ta bir şirket işleten Herwig F ve Ina F çifti ile Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın (MSS) kimliği açıklanmayan bir çalışanının ajanı olarak tanımlanan Thomas R. olduklarını belirtti.

Savcılık açıklamasında, çiftin şirketleri aracılığıyla bir Alman üniversitesiyle, MSS çalışanı için savaş gemileri gibi deniz motorlarında kullanılabilecek makine parçaları üzerine bir çalışma hazırlanmasını içeren bir iş birliği anlaşması imzaladığı bilgisini verdi.
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