Papua Yeni Gine'den Biden'a 'yamyam' tepkisi

"ABD savaş enkazını temizlesin"

İkinci Dünya Savaşının kalıntılarının Başkan Biden'ın dayısını taşıyan uçak da dahil olmak üzere ada ülkesinin her yerine dağılmış olduğunu belirten Marape, ABD'yi Papua Yeni Gine ormanlarındaki savaş ölülerini bulmaya ve savaş enkazını temizlemeye çağırdı.

"Yamyamlık özel saygı göstergesi"





Biden ne demişti?

Başkan geçen hafta Pennsylvania'daki bir savaş anıtında, ağır çatışmaların yaşandığı Papua Yeni Gine üzerinde vurularak öldürüldüğünü söylediği Hava Kuvvetleri'nde havacı olan dayısı Teğmen Ambrose J. Finnegan Jr. hakkında konuşmuş ve "Cesedi asla bulamadılar çünkü eskiden Yeni Gine'nin o kısmında gerçekten çok sayıda yamyam vardı." ifadelerini kullanmıştı.

Biden'ın iması, Çin'in bölgedeki etkisini arttırmaya çalıştığı bir dönemde önemli bir stratejik müttefiki olan ada ülkesini rahatsız etti.Başbakan James Marape, Biden'ın açıklamalarını kabul edilemez olarak nitelendirdi ve Papua Yeni Gine ulusunu aşağılamakla suçladı.Marape yaptığı açıklamada "Başkan Biden'ın sözleri bir dil sürçmesi olabilir; ancak ülkem bu şekilde damgalanmayı hak etmiyor." dedi.Marape, "İkinci Dünya Savaşı benim halkımın suçu değildi; ancak gereksiz yere kendi suçları olmayan bir çatışmanın içine sürüklendiler." diye de ekledi.Marape "Papua Yeni Gine ve Solomon Adaları'ndaki çok sayıda savaş alanları var ve insan kalıntıları, uçak enkazları, gemi enkazları, tüneller ve bombalar dahil olmak üzere İkinci Dünya Savaşı kalıntılarıyla dolu. Halkımız her gün İkinci Dünya Savaşının patlayan bombaları tarafından öldürülme korkusuyla yaşıyor." diye konuştu.Papua Yeni Gineli uzmanlar yamyanlığın daha önce adadaki bazı topluluklar tarafından çok özel bağlamlarda uygulandığını belirtti.İngiliz The Guardian gazetesine demeç veren Papua Yeni Gineli siyaset bilimcisi Michael Kabuni yamyamlığın yiyecek sıkıntısı nedeniyle değil, ölen bir akrabanın cesedinin çürümesini önlemek için yemek gibi çok özel bağlamlarda bir saygı göstergesi olarak uygulandığını açıkladı.Papua Yeni Gine halkının çok gururlu olduğunun altını çizen Kabuni "Bunu bağlamından koparmak ve (dayınızın) uçaktan atladığını ve bir şekilde bunun iyi bir yemek olduğunu düşündüğümüzü ima etmek kabul edilemez," olduğunu ifade etti.