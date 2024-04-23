Tesla, neden 2 bin dolar birden indirim yaptı?

Çin ile rekabet

Şirket, düşen satışlar ve elektrikli araç pazarında özellikle Çinli rakiplerine karşı artan fiyat savaşı ile mücadele ediyor. Elon Musk'ın kişisel itibarının da şirketin nasıl algılandığı konusunda rol oynadığına dair haberler var.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın şirketi Tesla, azalan satışlar ve artan rekabetle mücadele etmek amacıyla bazı otomobillerinin fiyatını düşüreceğini duyurdu.Şirket, Tesla'nın en büyük Avrupa pazarı olan Almanya'da ve Avrupa'nın diğer bölgelerinin yanı sıra Orta Doğu ve Afrika'da fiyatlarda kesintiye gidileceğini açıkladı.Almanya'da arkadan itişli Model 3'ün fiyatı 42,990 Euro'dan 40,990 Euro'ya düşecek.Bu haber, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisinin "Tam Otomatik Sürüş" sisteminin fiyatını yaklaşık üçte bir oranında düşürmesinin ardından geldi.Tesla ayrıca ABD'deki beş modelinden üçünde, Tesla'nın en popüler modeli ve ABD'de en çok satan elektrikli araç olan küçük SUV Model Y'de ve daha eski ve pahalı modelleri olan Model X ve S'nin fiyatlarında da 2,000 Dolar indirim yaptı.Tesla kısa bir süre önce, yılın ilk üç ayında teslimatlarda yüzde 8,5'lik bir düşüş gördüğünü ve bunun yaklaşık dört yıl sonra ilk kez gerçekleştiğini açıkladı.Wall Street, Tesla'nın gelir büyümesinde ve net gelirinde daha fazla yavaşlama bekleyerek salı günü açıklanacak olan elektrikli araç üreticisinin üç aylık kazanç raporuna bakıyor.Fiyat indirimi, Tesla'nın hisse senedinin hisse başına 150 doların altına düşerek geçtiğimiz yıl elde edilen tüm kazançları silmesinin ertesi günü geldi.Teksas merkezli şirketin hisse senedi fiyatı, düşen satışlar ve artan rekabet nedeniyle bu yıl şimdiye kadar yaklaşık yüzde 40 düştü.