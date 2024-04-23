Samanyolu Haber /Ekonomi / Tesla, neden 2 bin dolar birden indirim yaptı? /23 Nisan 2024 07:16

Tesla, neden 2 bin dolar birden indirim yaptı?

Tesla, binlerce kişinin işten çıkarılacağını duyurduktan kısa bir süre sonra Avrupa da dahil olmak üzere tüm dünyada elektrikli araçlarının fiyatını düşürdüğünü açıkladı.

SHABER3.COM

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın şirketi Tesla, azalan satışlar ve artan rekabetle mücadele etmek amacıyla bazı otomobillerinin fiyatını düşüreceğini duyurdu.

Şirket, Tesla'nın en büyük Avrupa pazarı olan Almanya'da ve Avrupa'nın diğer bölgelerinin yanı sıra Orta Doğu ve Afrika'da fiyatlarda kesintiye gidileceğini açıkladı.

Almanya'da arkadan itişli Model 3'ün fiyatı 42,990 Euro'dan 40,990 Euro'ya düşecek.

Bu haber, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisinin "Tam Otomatik Sürüş" sisteminin fiyatını yaklaşık üçte bir oranında düşürmesinin ardından geldi.

Tesla ayrıca ABD'deki beş modelinden üçünde, Tesla'nın en popüler modeli ve ABD'de en çok satan elektrikli araç olan küçük SUV Model Y'de ve daha eski ve pahalı modelleri olan Model X ve S'nin fiyatlarında da 2,000 Dolar indirim yaptı.

Çin ile rekabet

Şirket, düşen satışlar ve elektrikli araç pazarında özellikle Çinli rakiplerine karşı artan fiyat savaşı ile mücadele ediyor. Elon Musk'ın kişisel itibarının da şirketin nasıl algılandığı konusunda rol oynadığına dair haberler var.

Tesla kısa bir süre önce, yılın ilk üç ayında teslimatlarda yüzde 8,5'lik bir düşüş gördüğünü ve bunun yaklaşık dört yıl sonra ilk kez gerçekleştiğini açıkladı.

Wall Street, Tesla'nın gelir büyümesinde ve net gelirinde daha fazla yavaşlama bekleyerek salı günü açıklanacak olan elektrikli araç üreticisinin üç aylık kazanç raporuna bakıyor.

Fiyat indirimi, Tesla'nın hisse senedinin hisse başına 150 doların altına düşerek geçtiğimiz yıl elde edilen tüm kazançları silmesinin ertesi günü geldi.

Teksas merkezli şirketin hisse senedi fiyatı, düşen satışlar ve artan rekabet nedeniyle bu yıl şimdiye kadar yaklaşık yüzde 40 düştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tesla, neden 2 bin dolar birden indirim yaptı? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:59:01