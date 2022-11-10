Almanya çocuk parasını 250 Euro’ya çıkarıyor

SPD Federal Meclis Grup Başkanvekili Rolf Mützenich, daha önce çocuk parasının 237 Euro’ya çıkarılmasının gündeme geldiğini belirterek, “Koalisyon, ailelerin sırtındaki yükü azaltmak için desteği artırıyor” dedi. DW Tükçe’nin haberine göre, Mützenich, özellikle az ve orta gelirli aileler için bunun önemli bir artış olduğunu dile getirdi. FDP Federal Meclis Grup Başkanvekili Christoph Meyer de, “Bu Federal Almanya tarihinde çocuk parasına yapılan en büyük artış” ifadesini kullandı. Yeşiller’in mali politikalar sözcüsü Katharina Beck ise hükümet içinde varılan anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Ocak 2023’ten itibaren çocuk parasını, daha önce anlaştığımızdan çok daha fazla, 250 Euro’ya artırmayı başarmamız harika! Hem de her çocuk için” dedi.

Almanya’da halihazırda birinci ve ikinci çocuğa ayda 219, üçüncü çocuğa 225, dördüncü ve daha fazla çocuklara ise 250 Euro devlet desteği sağlanıyor. Ülke genelinde yaklaşık 16.8 milyon çocuk için devlet bütçesinden Çocuk Parası ödeniyor.



