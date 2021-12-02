Almanya, Covid-19 aşısını zorunlu hale getiriyor

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel ve yardımcısı Olaf Scholz, koronavirüs (Covid-19) vakalarına karşı yeni önlemler almak için bugün Almanya’nın eyalet liderleriyle bir araya geldi.







Eski Başbakan Merkel, Covid-19 aşısının Şubat ayından itibaren “çok yüksek ihtimalle” zorunlu hale geleceğini duyurdu.





Şubat ayına kadar aşılanmamış kişiler için ekstra kısıtlamalar getirileceğini belirten Merkel, “gece kulüpleri, sinema, tiyatro gibi kültür ve eğlence mekanlarına “Yalnızca” aşılanmış veya hastalığı geçirmiş kişilerin girebileceğini” söyledi.





Merkel, Covid-19 salgınının “çok ciddi” olduğu konusunda uyardı, Almanya’da vakaların çok yüksek seviyelerde olduğunu ancak aşılanma oranının diğer Avrupa ülkelerine göre daha düşük olduğunu ifade etti.







BİR ÇOK ÜLKE ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRDI





Avusturya son günlerde aşıları zorunlu kılan ilk batılı ülke olurken, Yunanistan 60 yaş üstü kişiler için aşıyı zorunlu hale getireceğini, aşı olmayı reddenlere 100 euro para cezası kesileceğini duyurdu.