Samanyolu Haber /Gündem / "Lodos İstanbul'a geri dönebilir" uyarısı /02 Aralık 2021 19:51

"Lodos İstanbul'a geri dönebilir" uyarısı

Geçtiğimiz günlerde Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nin batısında etkili olan lodos fırtınasının İstanbul'a geri döneceği tahmini yapıldı

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yarın için yapılan uyarıda, “Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji Marmara Bölgesi içinde ayrı bir uyarıda bulundu.

Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.
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