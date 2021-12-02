Samanyolu Haber /Spor / TFF Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim'e kötü haber /02 Aralık 2021 20:39

TFF Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim'e kötü haber

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) yönetimi tarafından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 6 maçlık cezanın TFF Tahkim Kurulu yönetimince onaylandığı ve Terim ilk yarının son haftasına kadar takımının başında olmayacağı belirtildi.

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TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın verdiği 6 maçlık cezayı onayladı, Terim ilk yarının son haftasına kadar takımının başında olmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçtan men ve 59 bin TL para cezası için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı.

Tahkim, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a verilen 30 bin TL para cezası kararının da onandığını açıkladı. Kurul ayrıca, yönetici Rezan Epözdemir'e verilen toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezasına yapılan itirazı kabul etti ve cezayı kaldırdı.
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