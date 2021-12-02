Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri'nden Avrupa Konseyi’nin Osman Kavala açıkalması /02 Aralık 2021 21:27

Dışişleri'nden Avrupa Konseyi’nin Osman Kavala açıkalması

Osman Kavala kararını yerine getirmediği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından Türkiye’ye karşı alınan ihlal sürecini başlatma kararına ilişkin Dışişleri Bakanlığı cephesinden bir açıklama geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala davasıyla ilgili Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatmasıyla ilgili "Avrupa Konseyi'ni bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi bugün (2 Aralık 2021) ülkemizin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM'e havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmuştur" ifadelerine yer verilen Bakanlık açıklamasında Avrupa Konseyi'nin adımının yargıya müdahale niteliği taşıdığı da belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

- Ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca, AK’yı bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz. Başta AK Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır.

- Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olan ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan sorumluluklarının bilincindedir. Bu yıl içinde 128, bugüne kadar ise toplam 3674 AİHM kararı tarafımızdan uygulanmıştır.

"AİHM KARARLARININ UYGULANMASINI TÜM ÜYE ÜLKELER YÖNÜNDEN TARAFSIZ BİR YAKLAŞIMLA ELE ALMALI"

- AİHM kararlarının icrasını denetleyen Bakanlar Komitesi’nin gündeminde halen çok sayıda karar bulunmaktadır. Kavala kararından daha eski olan ve başka ülkeler hakkında ve konularda da uygulanmayan kararlar varken, özellikle Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemindeki mevcut mekanizmaların hukuki ve adil bir anlayışa göre değil de, siyasi mülahazalar üzerinden belirli ülkeler aleyhinde işletilmesi her şeyden önce Avrupa Konseyi’nin kendi itibarını zedelemektedir.

- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, insan hakları sisteminin etkinliğini sürdürmek istiyorsa tarafgir ve seçici tutumunu bırakıp, AİHM kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele almalıdır.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) iş insanı Osman Kavala’ya ilişkin hak ihlali kararını uygulanmaması nedeniyle Türkiye hakkında ihlal prosedürünü başlatma kararı aldı.

Komite, bugün yaptığı toplantıda, ihlal prosedürünü eylül ayındaki kararı çerçevesinde verdi. Komite, eylül ayındaki toplantısında, 2 Aralık’ta Kavala’nın tahliye edilmemesi halinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46'ncı maddesi gereği Türkiye hakkında ‘ihlal prosedürü’ başlatma kararı almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dışişleri'nden Avrupa Konseyi’nin Osman Kavala açıkalması Sonraki Haber >>

Hayallerimizi beraber büyütelim

Hayallerimizi beraber büyütelim

5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi

5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:48:44