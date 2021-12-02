Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook yönetiminden yeni Türkiye kararı /02 Aralık 2021 21:48

Facebook yönetiminden yeni Türkiye kararı

Facebook Koruması özelliğinin bu yıl sonuna kadar Türkiye'de de kullanıma sunulacağı belirtildi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Meta, 2018 yılında başlatılan Facebook Koruması özelliğini bu yılın sonuna kadar Türkiye’de de kullanıma sunulacağını duyurdu.

Facebook uygulamasında sunulacak özelliklerden ilki olan Facebook Koruması özelliği, kötü niyetli kişiler tarafından hedef alınma riski yüksek olan insan hakları savunucuları, gazeteciler ve hükümet yetkilileri gibi kişiler için tasarlanmış bir program olarak öne çıkıyor.

Facebook Profil Kilitleme ismiyle sunulan diğer özellik ise arkadaşınız olmayan kişilerin paylaşılan içerikleri kısıtlı bir şekilde görmesini sağlıyor.

FACEBOOK KORUMASI

Meta, 2018 yılında sunduğu Facebook Koruması özelliğini bu yılın sonuna kadar Türkiye’nin de içinde bulunduğu 50 ülkede daha kullanıma sunacak. İnsan hakları savunucuları, gazeteciler ve hükümet yetkilileri gibi hedef alınma riski yüksek olan kişiler, programa kaydolarak daha güçlü hesap güvenliği koruma özelliklerini kullanma ve hesaplarının ele geçirilmesine yönelik potansiyel tehditleri izleme gibi konularda yardım alma fırsatı elde edebilecek. Bu kapsamda, programa kaydolan hesaplar için iki faktörlü kimlik doğrulaması uygulaması zorunlu olacak.

FACEBOOK PROFİL KİLİTLEME

Facebook uygulamasına özel olarak Profil Kilitleme ismiyle sunulan özellik ise arkadaşınız olmayan kişilerin içeriklerinizi sınırlı bir şekilde görebilmesine imkan tanıyacak. Bu özellik aktif hale getirildiğinde, profil ve etiket onayı etkinleşirken profil fotoğrafınız, kapak fotoğrafınız, paylaştığınız gönderiler, fotoğraflar ve hikayeler sadece arkadaşlarınız tarafından görülebilecek.

Geçmişte Herkese Açık olarak paylaştığınız tüm fotoğrafların hedef kitlesi Arkadaşlar olarak değiştirilecek ve Hakkında kısmında yer alan bilgilerinizin sadece küçük bir kısmı arkadaşınız olmayan kişiler tarafından görülebilecek.
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