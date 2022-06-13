Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da asgari ücret 2100 euro oluyor /13 Haziran 2022 16:03

Almanya’da asgari ücret 2100 euro oluyor

Almanya’da asgari ücrete yüzde 15 zam yapıldı. Asgari ücretli saati 12 eurodan aylık 2100 euro maaş alacak. Lüksemburg’dan sonra Avrupa’da en yüksek ikinci asgari ücret Almanya’da olacak. Yeni asgari ücret 1 Ekim’de yürürlüğe girecek.

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Almanya’da asgari ücretin saatlik 12 euroya yükseltilmesi mecliste onaylandı. Ülkede yüzde 8’e olarak açıklanan enflasyonun ardından asgari ücrete yaklaşık yüzde 15’lik bir artış uygulandı.

1 EKİM’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Almanya Parlamentosu, asgari ücretin yaklaşık yüzde 15’lik bir artışla saatlik 12 euroya yükseltilmesine onay verdi. Asgari ücretin yükseltilmesi Başbakan Olaf Scholz’un seçim vaatlerinden biriydi. Asgari ücretteki artışın 1 Ekim’de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ALMANYA’DA 6.2 MİLYON İNSAN ASGARİ ÜCRETLİ
Hükumet, Almanya’da şu anda yaklaşık 6,2 milyon insanın saatte 12 eurodan daha az bir ücretle çalıştığını belirtiyor. Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, 1 Ekim’deki ücret artışının Almanya’nın doğusundaki birçok kadın ve işçi de dahil olmak üzere yaklaşık 6 milyon kişinin gördüğü en büyük artış olabileceğini söyledi.

2015 YILINDA UYGULANMAYA BAŞLANDI
Almanya’da 2015’te yürürlüğe giren asgari ücret uygulaması, başlangıçta saat başına 8,50 euro olarak belirlenmişti. Zaman içinde artan asgari ücret, 1 Temmuz’da 10,45 euroya yükselecek, üç ay sonra da 12 euro olacak.
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