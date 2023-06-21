Almanya’da demiryolu ağı yenilenecek

DB’nin 2030 yılına kadar her üç tren istasyonundan birinde geniş çaplı modernizasyon ve tadilat yapacağı açıklandı. İstasyonların gelecekte müşterilerin taleplerini karşılayacak duruma getirilmesi gerektiği belirtilirken, bu konuda Federal Ulaştırma Bakanlığı ile mutabakata varıldığı kaydedildi. DB şu anda 5 bin 400 istasyona hizmet veriyor. Bu istasyonların 900’ü istasyon binası da dahil olmak üzere tamamen DB’ye ait. 1990’lardaki demiryolu reformunun bir parçası olarak diğer binaların çoğu satıldı. Alman Haber Ajansı’nın haberine göre, 2030 yılına kadar 1800 istasyonun yenilenmesi planlanıyor. Restore edilecek binalar arasında demiryoluna ait olmayanlar da var.





28 MİLYAR EURO HARCANACAK

Bazı onarımlar, özellikle önemli hatların tamamıyla yenilenmesinin bir parçası olarak gerçekleştirilecek. İlk genel yenilemenin 2024 yılının ikinci yarısında Mannheim ve Frankfurt arasında yapılması planlanıyor. DB, genel bir yenileme sırasında önemli bir hattı altı aylığına kapatmayı ve ardından yenilenmesi gereken her şeyi tek seferde yapmayı planlıyor. Yenileme çalışmalarının ardından ağın kapasitesinin önemli ölçüde artacağı ve daha fazla trenin güvenilir bir şekilde çalışabileceği belirtiliyor. Ancak sektörün içinden demiryolunun planlarına şüpheyle yaklaşanlar da var. Hızlı bir restorasyon ve yenileme için personel eksikliği olduğu kaydedildi. DB, 2026 yılına kadar altyapıya toplam 28 milyar Euro yatırım yapmayı planlıyor.