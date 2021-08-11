Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da İngiliz vatandaşı casusluk iddiasıyla gözaltına alındı /11 Ağustos 2021 19:15

Almanya’da İngiliz vatandaşı casusluk iddiasıyla gözaltına alındı

Almanya’da polis, İngiltere’nin Berlin Büyükelçiliği’nde çalışan bir İngiltere vatandaşını casusluk şüphesiyle gözaltına aldı.

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Almanya'da Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği'nde çalışan David S. adlı bir İngiliz vatandaşının Potsdam’da polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, İngiliz vatandaşının nakit para karşılığında Rus istihbaratına en az bir kez belge sızdırdığı ifade edildi. Kimliği açık şekilde belirtilmeyen David S.'in evinin ve iş yerinin arandığı, bugün hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

Gözaltı işleminin, Alman ve İngiltere makamlarının açtığı ortak soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.
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