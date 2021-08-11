Samanyolu Haber /Sağlık / Sputnik V aşısının Delta varyantına karşı etkisi düştü /11 Ağustos 2021 19:25

Sputnik V aşısının Delta varyantına karşı etkisi düştü

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Rusya'nın corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Covid-19'un Delta mutasyonuna karşı etkinliğinin yaklaşık yüzde 83'e ulaştığını duyurdu. Daha önce aşının Delta varyantına karşı yüzde 90 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı.

SHABER3.COM

Rusya tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında geliştirilen Sputnik V aşısının, yürütülen testlerde Covid-19’un Delta mutasyonuna karşı etkinlik oranı açıklandı.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko yaptığı basın açıklamasında, “Bugün Sputnik V aşısı, Delta mutasyonunu önlemede ve savaşmada en etkili sonuçları gösteriyor. En son veriler, aşının etkinliğinin yaklaşık yüzde 83 olduğunu gösteriyor, bunlar Rus verileri” ifadelerini kullandı.

Bakan Murashko, Sputnik V’nin ciddi Covid-19 vakalarına karşı yüzde 95’ten daha fazla etkili olduğunu da sözlerine ekledi. Haziran ayında Sputnik V aşısını geliştiren yetkililer aşının Delta varyantına karşı yüzde 90 oranında koruma sağladığını açıklamıştı.

Öte yandan 2020 Ağustos ayında Rusya, Rusya merkezli Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen Sputnik V aşısı ile dünyada Covid-19’a karşı aşı tescil eden ilk ülke oldu. Ayrıca aşı, şimdiye kadar 69 ülkede acil kullanım için onaylandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sputnik V aşısının Delta varyantına karşı etkisi düştü Sonraki Haber >>

Kastamonu’da felaket

Kastamonu’da felaket

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:02:53