Almanya'da aşı karşıtı hemşire binlerce kişiye tuzlu su enjekte etti

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Aşağı Saksonya Sağlık Bakanlığı 2 binden fazla kişinin tekrar aşı olmak üzere başvurduğunu açıkladı.Olayın ortaya çıkmasının ardından, hemşirenin aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı da belirlendi.





Aşağı Saksonya Koronavirüs Kriz Masası Başkanı Heiger Scholz, söz konusu hemşirenin sadece dikkatsizlik sonucu değil, aşı karşıtı olarak tuzlu su enjekte etmiş olabileceğine dair işaretler bulunduğunu belirtti.





Nisan ayında gerçekleşen durum, yetkili merciler tarafından hala soruşturuluyor. Polis dün yaptığı açıklamada, olaydan etkilenen insan sayısının ilk etapta tahmin edilenden daha fazla olduğunu, binlerce kişinin Covid-19'a karşı aşılanmamış olabileceğini bildirdi. Etkilenenlerin sayısının 8 bin 500 civarında olabileceği tahmin ediliyor.





Friesland Kaymakamı Sven Ambrosy, polis soruşturmasından elde edilen bilgilere göre, Mart ve Nisan aylarında 9 bin 673 kişiye BioNTech/Pfizer, Moderna veya Astrazeneca aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte edilmiş olabileceğini ifade etti. Bölge nüfusunun bu olaydan etkilenmiş olabilecek yüzde 8,7'lik kesiminin yeniden aşılanması gerektiği belirtiliyor. Bu kesimin içerisinde yaşı 70’in üzerinde olan ve öncelikli olarak aşılanması gereken kişiler de bulunuyor.