Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da kiliseler zor durumda /05 Nisan 2021 13:52

Almanya’da kiliseler zor durumda

Koronavirüs salgını ekonomiden sosyal yaşama kadar birçok alanı olumsuz etkiledi. Dini yaşam da etkilenen alanlardan biri. Gelirlerinin büyük çoğunluğunu vergilerden ve bağışlardan sağlayan kiliseler, 2020 yılında ciddi anlamda gelir kaybı yaşadı.

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Salgının başladığı 2020 yılında gelirlerin düşmesi nedeniyle vergiler de buna bağlı olarak azaldı. 2020 yılında kiliselerin 1 milyar eurodan fazla gelir kaybı yaşadığı belirtildi. 

Bu rakamın, 2009 yılında yaşanan ekonomik kriz dönemindeki gelir kaybından iki kat daha fazla olduğu belirtildi. Kiliselerin gelir kaybı yaşamasının en önemli nedeni ise kısa süreli işlerde çalışanların sayısının korona zamanında artması. Çünkü kısa süreli çalışanlardan kilise vergisi kesilmiyor. 

Kilise vergisi kiliselerin en önemli gelir kaynağı. Yıllık yaklaşık 12.7 milyar euroluk vergi kilise cemaatlerine ayrılıyor. Almanya’da kilise vergisi, çalışanın gelirine göre kesiliyor. Serbest meslek sahipleri ise ödeyip ödememe konusunda serbest. Öte yandan üye kaybı da gelirlerinin düşmesinde önemli etkenlerden biri. Koronavirüs nedeniyle kiliseler kapalı olunca bağışlar da düştü. Bu da gelirlerin düşmesinde etkili oldu.
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