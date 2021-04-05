Samanyolu Haber /Gündem / Almanya - Yunanistan arasında tazminat gerginliği /05 Nisan 2021 13:50

Almanya - Yunanistan arasında tazminat gerginliği

Alman Haber Ajansı’na konuşan Yunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Gennimatas, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Yunanistan’a saldırısı nedeniyle tazminat taleplerinin hâlâ geçerli olduğunu söyledi. Gennimatas, “Bu sorun, talebimiz karşılanıncaya kadar devam edecektir” dedi. Sözcü, bu konuda müzakerelerin başlamasının ilişkileri olumlu etkileyeceğini de belirtti.

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Yunanistan  parlamentodaki ilgili komisyonunun hesaplamaları doğrultusunda Almanya’dan 289 milyar euro tazminat talep ediyor. Alman hükümeti ise 1990 yılında iki Almanya’nın birleşmesinin dış politikadaki sonucu olarak ortaya çıkan ‘iki artı dört’ sözleşmesiyle bu doğrultudaki tazminat taleplerinin kendileri açısından hukuksal ve siyasi olarak kapandığını belirtti. Almanya’nın dayanak gösterdiği sözleşme, Federal Almanya Cumhuriyeti, Eski Doğu Almanya ile işgal ülkeleri Britanya, ABD, Fransa ve Sovyetleri Birliği arasında yapılmıştı. Uzmanlar bu sözleşmede savaş tazminatı konusunun yer almadığını belirtirken, ayrıca işgal edilen Polonya ve Yunanistan gibi ülkelerin müzakere masasında yer almadığına dikkati çekiyor. Federal Almanya Meclisi Bilim Danışma Kurulu da hükümetin isteği doğrultusunda bilirkişi raporu hazırladı. Bu raporda hükümetin Yunanistan’ın talebini geri çevirmesinin uluslararası hukuk açısından geçerli olabileceği ancak bunun ucunun da açık olduğu belirtildi.

ÇİPRAS BAŞLATMIŞTI

Yunanistan 2019’da Aleksis Çipras iktidarı döneminde Almanya’ya savaş tazminatı ödenmesi konusunda müzakerelerin başlaması çağrısı yapmıştı. Almanya ise aynı yıl Yunanistan’ın talebini geri çevirdi. Yunanistan’daki seçimlerde iktidara gelen muhafazakâr Başbakan Kiriakos Miçotakis iktidarı da Ocak 2020’de nota vererek taleplerinin hâlâ geçerli olduğunu belirtti. 6 Nisan 1941 yılında Hitler ordusu Yugoslavya ve Yunanistan’da saldırmış, çok sayıda bölgede katliam gerçekleştirmişti. Saldırıda on binlerce sivil Yunan yaşamını kaybetmişti. Alman ordusu, saldırıyı, partizanların Almanya’ya yönelik saldırısının intikamı olarak açıkladı.
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