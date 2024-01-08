Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da makinistler greve çıkıyor /08 Ocak 2024 01:06

Almanya’da makinistler greve çıkıyor

Alman Demiryolları'nda çalışan makinistler bu hafta 2 günlük uyarı grevine gidecek.

SHABER3.COM

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından üç ay içinde üçüncü kez grev kararı aldı.

GDL'den yapılan açıklamada, enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için Alman Demiryolları'nda çalışan makinistlerin 2 günlük uyarı grevine gideceği belirtildi.

İş bırakma eyleminin yük trenlerinde 9 Ocak'ta yerel saat ile 18.00’de, yolcu trenlerinde de 10 Ocak'ta saat 02.00’de başlayacağı aktarılan açıklamada, grevin 12 Ocak saat 18.00'de sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, GDL’nin Noel tatilinden sonra yeni yılda birkaç gün sürecek bir grev planladığını açıkladığı hatırlatılarak, Alman Demiryolları'nın Noel tatilinde grevi durdurmak için bir teklifte bulunmadığı ifade edildi.

Alman Demiryolları ise mahkemeye başvurarak söz konusu grevi durdurmaya çalışacağını açıkladı.

Alman Demiryolları'nın makinistleri 7 Aralık’ta toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 24 saatlik uyarı grevine gitmişti.

GDL’ye bağlı makinistler, daha önce 15-16 Kasım’da 20 saatlik grev yapmıştı.

Sendika, başta makinistler olmak üzere demiryolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık 555 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor.

AA'nın aktardığına göre GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35'e düşürülmesini istiyor.
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