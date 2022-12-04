Almanya’da Müslümanlara saldırılar devam ediyor

VOA'dan Cem Dalaman'ıngöre, Söz konusu sürede 10 kişinin yaralandığı, ancak hiçbir şüphelinin gözaltına alınmadığı ifade edildi. Polis kayıtlarına geçen eylemler arasında hakaret, halkı kışkırtma, adam yaralama, tehdit, mala zarar verme, tahkir ve anayasaya aykırı semboller kullanma gibi suçlar yer alıyor.İslamofobik saldırılar, 2022'nin ilk çeyreğinde 83, ikinci çeyreğinde 69 olarak tespit edilmişti. Almanya'da 2021'de, camilere ve müslümanlara karşı 662 suç işlendi. "İslam düşmanı suçlar" kapsamında 2021'in ilk çeyreğinde 113, ikinci çeyreğinde 188, üçüncü çeyreğinde 190 ve dördüncü çeyreğinde 171 suç kayıtlara geçti. Geçen yıl müslümanlara yönelik saldırılar kapsamında 1'i ağır 16 kişi yaralanırken 46 camiye yönelik saldırı düzenlendi.Bu yıl sonunda Federal Suç Dairesi tarafından açıklanacak olmasından dolayı henüz bildirilmeyen vakaların da eklenmesiyle rakamın daha da artacağı belirtiliyor. Uzmanlar, saldırıya uğrayanların şikayetlerinin ciddiye alınmayacağını düşünerek şikayette bulunmaması nedeniyle birçok suçun kayda geçmediğini ve bu yüzden de gerçek sayıların daha yüksek olduğunu belirtiyor.Şüphelilerin yakalanamaması veya zanlıların hafif cezalarla kurtulması da şikayetlerin az olmasının bir nedeni olarak açıklanıyor. Ocak 2014-Haziran 2021 arasında Almanya’da camilere saldırıları inceleyen Ayrımcılıkla Mücadele Derneği, bu sürede toplam 768 cami saldırısı tespit etmişti. Konuyla ilgili raporda, saldırıların hedefi olan camilerin yöneticileriyle yapılan ankete de yer verilmiş, 68 cami yöneticisinin yarısının "Camimiz saldırıya uğradı, ancak polise bildirmedik" yanıtını vermeleri dikkat çekmişti.Raporda, tehdit mektupları, kundaklama eylemleri ya da camların kırılması gibi saldırıların yaklaşık yarısının aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirildiği öne sürülürken terör örgütü PKK ve yan örgütlerinin de saldırıların diğerlerinde aktif rol oynadığı da tespit edilmişti.Son dönemlerde Müslüman mezarlıklarına yapılan saldırılarda da artış gözlemlendi. Geçen hafta Hannover kentindeki Stöcken Müslüman Mezarlığı, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Daha çok çocuk mezarlarının bulunduğu alan hedef alınırken çok sayıda mezar taşı kırılıp, tahrip edildi. Geçen sene yılbaşı gecesi, Iserlohn kentinde müslüman mezarlığına gerçekleştirilen saldırıda, 32 mezarın tahrip edilmesi, ülke çapında tepkiye yol açmış, Türk Dışişleri Bakanlığı, Alman yetkililere olayın faillerinin bulunması yönünde bir çağrı yapmıştı.Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) tarafından yapılan araştırmaya göre, 83 milyonluk ülkede toplam müslüman nüfus 5,6 milyon, bunların 3 milyonu ise Türkiye kökenli. Türkiye’den gelenlerin, Almanya’daki Müslümanlar arasındaki oranı yüzde 45. Müslümanların yüzde 27’si, yani yaklaşık 1,5 milyonu ise Arapça konuşan coğrafyadan geliyor. Almanya’daki müslümanların yüzde 19’u Ortadoğu ülkeleri, yüzde 8’i Afrika kökenli. Ülkedeki cami sayısı ise 2800.