Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da nargile kafeye saldıran 4 kişi gözaltına alındı /10 Mart 2020 09:32

Almanya’da nargile kafeye saldıran 4 kişi gözaltına alındı

Almanya’nın Fransa sınırına yakın Saarlouis kasabasında bir nargile kafeye silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı

SHABER3.COM

.
Almanya’nın Fransa sınırına yakın Saarlouis kasabasında cumartesi gecesi bir nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 23 ile 30 yaşlarındaki 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Polis, olayın yaşandığı gece ellerinde silah ve kesici alet olan yaklaşık 10 saldırganın yüzlerine maske takarak nargile bara girip müşteriler ve çalışanları darp ettiğini açıkladı. Polis, saldırının nedeni konusunda herhangi bir açıklama yapmazken, saldırının ırkçı motifli olup olmadığı konusunda soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Hanau’da 19 Şubat’ta ırkçı Tobias Rathjen’in iki nargile kafeye düzenlediği terör saldırısında 4’ü Türk 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’da nargile kafeye saldıran 4 kişi gözaltına... Sonraki Haber >>

Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi

Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi

Arnavutluk'ta yeni bir kaçırma vak'ası daha!

Arnavutluk'ta yeni bir kaçırma vak'ası daha!

Avrupa’nın 35 şehrinde Türkiye’deki kadınların sesi oldular

Avrupa’nın 35 şehrinde Türkiye’deki kadınların sesi oldular

A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi

A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi

Putin, Esed'i kapıda karşıladı!

Putin, Esed'i kapıda karşıladı!

Rusya'dan Erdoğan'a zaman ayarlı mesaj

Rusya'dan Erdoğan'a zaman ayarlı mesaj

Yunanistan'dan sınırda traktörlü önlem!

Yunanistan'dan sınırda traktörlü önlem!

Denizaltı buzları kırıp yüzeye çıktı

Denizaltı buzları kırıp yüzeye çıktı

Hollanda Milletvekili Türkiye'deki kadınlarla ilgili konuştu

Hollanda Milletvekili Türkiye'deki kadınlarla ilgili konuştu

KHK'lı kadınlara polisten sert müdahale

KHK'lı kadınlara polisten sert müdahale
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:06:39