Samanyolu Haber /Dünya / Arnavutluk'ta yeni bir kaçırma vak'ası daha! /10 Mart 2020 01:50

Arnavutluk'ta yeni bir kaçırma vak'ası daha!

Arnavutluk'ta yeni bir kaçırma vak'ası daha yaşanıyor. Mahkemenin serbest bıraktığı işadamı Selami Şimşek halen iade için polise ait beyaz bir Transporter minibüs içinde tutuluyor.

Arnavutluk'ta yeni bir kaçırma vak'ası daha!

Arnavutluk İçişleri Bakanlığı’nın hakkındaki mahkeme kararına rağmen Türkiye’ye iade ettiği Harun Çelik’ten sonra Selami Şimşek’i de Türkiye'ye iade edeceği kaydedildi.

Türkiye’deki hukuksuzluklardan kaçarak Arnavutluk’a ulaşan ve ‘sahte pasaportla ülkeye girmek’ suçlamasıyla 8 aydır tutuklu bulunan işadamı Selami Şimşek bugün Arnavutluk Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla serbest bırakıldı.

YİNE TRANSPORTER MİNİBÜS

Ancak Şimşek, üniformaları olmayan ve kimlikleriyle ilgili bilgi verilmeyen görevliler tarafından İçişleri Bakanlığı’nın önünde beyaz bir Transporter içinde tutuluyor. 

Şahin sadece tuvalet ihtiyacı için araç dışına çıkarılıyor. Minibüste bekletilen Şahin’in havalimanına götürülerek Türkiye’ye iade edileceği öğrenildi. 

İşadamı Selami Şimşet bu minibüsün içinde tutuluyor. Şimşek'in babası Twitter'de yayınladığı video ile insan hakları örgütleri ve Avrupalı siyasetçilerden yardım istedi: "Oğlum arabanın içinde çaresiz bir şekilde bekliyoruz burada. Ne olacağını bilmiyoruz."

Sınır dışı işlemi için Arnavutluk’ta Koronavirüs sebebiyle bütün ülkede tatil ilan edilmesinin ve bir çok iş yerinin kapatılmasının fırsat bilindiği belirtildi.

Kronos'un haberine göre Selami Şimşek’in babasının da Arnavutluk’ta olduğu kaydedildi.

ÖĞRETMEN HARUN ÇELİK YILBAŞINDA İADE EDİLMİŞTİ

Türkiye’nin iade talebi üzerine Arnavutluk’ta tutuklanan 41 yaşındaki Harun Çelik’i mahkeme serbest bırakmış, ancak Çelik’i cezaevi kapısında bekleyen polisler tarafından tekrar gözaltına alarak Rinas Havalimanı’na götürülmüştü.

Türkiye’ye iade edilen öğretmen Harun Çelik, Arnavutluk’a iltica talebinde bulunmuş, ancak 5 aydır bu talebi işleme konmamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arnavutluk'ta yeni bir kaçırma vak'ası daha! Sonraki Haber >>

Arnavutluk'ta yeni bir kaçırma vak'ası daha!

Arnavutluk'ta yeni bir kaçırma vak'ası daha!

Avrupa’nın 35 şehrinde Türkiye’deki kadınların sesi oldular

Avrupa’nın 35 şehrinde Türkiye’deki kadınların sesi oldular

A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi

A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi

Putin, Esed'i kapıda karşıladı!

Putin, Esed'i kapıda karşıladı!

Rusya'dan Erdoğan'a zaman ayarlı mesaj

Rusya'dan Erdoğan'a zaman ayarlı mesaj

Yunanistan'dan sınırda traktörlü önlem!

Yunanistan'dan sınırda traktörlü önlem!

Denizaltı buzları kırıp yüzeye çıktı

Denizaltı buzları kırıp yüzeye çıktı

Hollanda Milletvekili Türkiye'deki kadınlarla ilgili konuştu

Hollanda Milletvekili Türkiye'deki kadınlarla ilgili konuştu

KHK'lı kadınlara polisten sert müdahale

KHK'lı kadınlara polisten sert müdahale

Hocaefendi'nin 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle mesajı.

Hocaefendi'nin 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle mesajı.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:07:29