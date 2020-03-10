Arnavutluk'ta yeni bir kaçırma vak'ası daha!

Arnavutluk İçişleri Bakanlığı’nın hakkındaki mahkeme kararına rağmen Türkiye’ye iade ettiği Harun Çelik’ten sonra Selami Şimşek’i de Türkiye'ye iade edeceği kaydedildi.







Türkiye’deki hukuksuzluklardan kaçarak Arnavutluk’a ulaşan ve ‘sahte pasaportla ülkeye girmek’ suçlamasıyla 8 aydır tutuklu bulunan işadamı Selami Şimşek bugün Arnavutluk Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla serbest bırakıldı.





YİNE TRANSPORTER MİNİBÜS





Ancak Şimşek, üniformaları olmayan ve kimlikleriyle ilgili bilgi verilmeyen görevliler tarafından İçişleri Bakanlığı’nın önünde beyaz bir Transporter içinde tutuluyor.





Şahin sadece tuvalet ihtiyacı için araç dışına çıkarılıyor. Minibüste bekletilen Şahin’in havalimanına götürülerek Türkiye’ye iade edileceği öğrenildi.





İşadamı Selami Şimşet bu minibüsün içinde tutuluyor. Şimşek'in babası Twitter'de yayınladığı video ile insan hakları örgütleri ve Avrupalı siyasetçilerden yardım istedi: "Oğlum arabanın içinde çaresiz bir şekilde bekliyoruz burada. Ne olacağını bilmiyoruz."





Sınır dışı işlemi için Arnavutluk’ta Koronavirüs sebebiyle bütün ülkede tatil ilan edilmesinin ve bir çok iş yerinin kapatılmasının fırsat bilindiği belirtildi.





Kronos'un haberine göre Selami Şimşek’in babasının da Arnavutluk’ta olduğu kaydedildi.





ÖĞRETMEN HARUN ÇELİK YILBAŞINDA İADE EDİLMİŞTİ







Türkiye’nin iade talebi üzerine Arnavutluk’ta tutuklanan 41 yaşındaki Harun Çelik’i mahkeme serbest bırakmış, ancak Çelik’i cezaevi kapısında bekleyen polisler tarafından tekrar gözaltına alarak Rinas Havalimanı’na götürülmüştü.





Türkiye’ye iade edilen öğretmen Harun Çelik, Arnavutluk’a iltica talebinde bulunmuş, ancak 5 aydır bu talebi işleme konmamıştı.