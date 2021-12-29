Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da plastik poşet bitiyor /29 Aralık 2021 12:16

Almanya’da plastik poşet bitiyor

Almanya, 1 Ocak itibariyle plastik poşeti kaldırmaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Almanya plastiği süpermarketlerden tamamen kaldırıyor… Artık, alışveriş filesi gibi kullanılan plastik poşetler olmayacak.

1 Ocak'tan itibaren, ALDI, Lidl gibi süpermarketlerde alınan mallar, doğaya zararlı olmayan ve doğada kolayca yok olabilen, bez ya da benzeri torbalarla taşınacak.

Plastik poşet yasağında sınır ise, kalınlığı 15- 60 mikrometre olarak belirlendi.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'nde plastik ve türevi maddeler çok sıkı olarak ayrılıyor, ayrıca satışları da giderek sıkılaştırılıyor.

2024 yılından itibaren süt ve süt ürünlerinin ambalajları da depozitoya tabi olacak. Yani onlar için müşteri depozito verecek ve bunları iade ettiğinde parasını geri alacak.
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