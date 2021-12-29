Almanya’da Okulların kapatılması ihtimaline karşı tedbir istendi

ABD’de Omikron varyantının özellikle çocuklar arasında hızla yayılmasına dikkati çeken Öğretmenler Birliği, okulların kapanma ihtimalinin göz önünde bulundurulmasını istedi.

Birlik Başkanı Heinz-Peter Meidinger, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, “Beşinci dalga Almanya’ya geldiğinde çok hızlı hareket etmemiz gerekir” dedi. Meidinger ocak ayında uzaktan eğitim veya dönüşümlü eğitim gibi çözümlerin uygulanması durumunda bunun alt yapısının hazır olması gerektiğini söylerken, 7 Ocak’taki Korona zirvesinin beklenemeyeceğini ifade etti. Nihai hedefin, okul yılının sonuna kadar mümkün olduğunca düzenli dersleri garanti etmek olduğunu belirten Meidinger, “Bu nedenle, önümüzdeki aylarda okulları tek tek kapatmak zorunda kalmaktansa sert bir tedbirle okulların kısa süreli tamamen kapanması daha iyi olur” dedi. Ancak federal hükümet ise okulların kapanmasına karşı. Hükmet sözcüsü, “Federal hükümetin ve eyaletlerin hedefi, kreşlerin ve okulların açık kalması, çocuk ve gençler için çok önemli olan örgün sınıf eğitiminin devam edebilmesidir” dedi. Berlin başta olmak üzere birçok eyalette ise 3 Ocak’tan itibaren örgün eğitime devam edilecek. Ancak aşı olmayan öğretmen ve öğrenciler haftanın beş günü test yapmak zorunda kalacak.





