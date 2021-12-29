AKP'de Süleyman Soylu krizi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'ye yönelik attığı son teftiş adımının geri tepmesi, Soylu'ya destek açıklamasının AKP'den değil MHP'den gelmesi dikkat çekmişti.





AKP’deki Soylu rahatsızlığının gerekçesinin arkasında, iddiaların CHP’den çok iktidarı yıprattığına dair oluşan kanaat var.





Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, öyle ki, Soylu’nun çıkışı, rutin belediye başkanları toplantısı için Ankara’da bulunan CHP’li başkanların gövde gösterisi ve birlik görüntüsü vermesi için olanak sağladı. Öte yandan iddiaların hedefinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da siyaset sahnesine güçlü bir dönüş yapma imkânı verildi.





AKP’de bu yaşananlarla ilgili hesap henüz kapatılmadı. Bir yıl öncesine kadar en güçlü liderler arasında gösterilen Süleyman Soylu tartışmalı uygulamaları, anlamsız açıklamaları, suç örgütü elebaşısı Sedat Peker’in yalanlanmayan iddialarıyla etkisini her geçen gün biraz daha yitiriyor. Son çıkış AKP içindeki Soylu tartışmasını biraz daha ayyuka çıkardı.





AKP’li vekillerin -Saray’ın duyacağı şekilde- “Bundan sonra temelsiz ve sonuçlarını kestiremeyeceğimiz hamleler yapılmasın. Soylu elinde delil varsa hemen açıklasın, yoksa bir daha delilsiz konuşmasın” sözleri kulislerde yankılanıyor.