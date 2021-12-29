Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de Süleyman Soylu krizi /29 Aralık 2021 11:56

AKP'de Süleyman Soylu krizi

Süleyman Soylu'nun son İBB adımının AKP içinde İmamoğlu ve Millet İttifakı'nı güçlendirdiği gerekçesiyle tepki çektiği belirtiliyor.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'ye yönelik attığı son teftiş adımının geri tepmesi, Soylu'ya destek açıklamasının AKP'den değil MHP'den gelmesi dikkat çekmişti.

AKP’deki Soylu rahatsızlığının gerekçesinin arkasında, iddiaların CHP’den çok iktidarı yıprattığına dair oluşan kanaat var. 

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, öyle ki, Soylu’nun çıkışı, rutin belediye başkanları toplantısı için Ankara’da bulunan CHP’li başkanların gövde gösterisi ve birlik görüntüsü vermesi için olanak sağladı. Öte yandan iddiaların hedefinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da siyaset sahnesine güçlü bir dönüş yapma imkânı verildi.

AKP’de bu yaşananlarla ilgili hesap henüz kapatılmadı. Bir yıl öncesine kadar en güçlü liderler arasında gösterilen Süleyman Soylu tartışmalı uygulamaları, anlamsız açıklamaları, suç örgütü elebaşısı Sedat Peker’in yalanlanmayan iddialarıyla etkisini her geçen gün biraz daha yitiriyor. Son çıkış AKP içindeki Soylu tartışmasını biraz daha ayyuka çıkardı.

AKP’li vekillerin -Saray’ın duyacağı şekilde- “Bundan sonra temelsiz ve sonuçlarını kestiremeyeceğimiz hamleler yapılmasın. Soylu elinde delil varsa hemen açıklasın, yoksa bir daha delilsiz konuşmasın” sözleri kulislerde yankılanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'de Süleyman Soylu krizi Sonraki Haber >>

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

HDP'de katliamdan dönüldü

HDP'de katliamdan dönüldü

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

Bingöl'de ortalık karıştı

Bingöl'de ortalık karıştı

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:41:46