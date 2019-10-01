Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’dan sınır kontrollerini artırma kararı /01 Ekim 2019 17:01

Almanya’dan sınır kontrollerini artırma kararı

Kısa süre önce Avusturya sınırındaki kontrol uygulamasını uzatma kararı alan Almanya’nın İçişleri Bakanı Horst Seehofer tüm sınırlarda kontrollerin artırılacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya’nın bütün sınırlarında kontrollerin sıkılaştırılması talimatı verdi.

Pazar günü yaptığı açıklamada, “Güvenlik sınırlarda başlar” diyen Seehofer, İçişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabı üzerinden de “Avusturya sınırındaki kontrollerle ilgili yeni kararnamenin ardından, federal polisin diğer tüm kara sınırlarında da kontrollere yoğunlaştırması talimatını verdim. Ülkemizin bütün sınırları gözetimimiz altında” ifadesini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında da, sınırlardaki kontrollerin “Avrupa’daki ikincil göç ile daha iyi mücadele” adına önemine vurgu yapıldı.

“İkincil göç” terimi, Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden AB’ye giriş yaparak daha sonra Almanya’ya gelen göçmenler için kullanılıyor.

Yeni uygulama ile polisin kontrollerinin sıkılaştırılarak, elinde somut bir delil ya da sebep olmaksızın kimlik kontrolü ve arama yapması öngörülüyor.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, kısa süre önce Avusturya sınırındaki kontrollerin altı ay daha uzatılacağını bildirmiş, bakanlığın bir sözcüsü de bu kararı, “Yasa dışı sınır ihlallerinin yüksek oranda devam ettiği tespit edilmiştir” açıklaması ile gerekçelendirmişti.

Öte yandan Avusturya sınırındaki kontrollerin altı ay daha uzatılması muhalefet partilerinden Yeşiller’in tepkisini çekti.

Yeşiller Federal Parlamento Grubu’nun İç Politika Sözcüsü İrene Mihalic, Alman Yazı İşleri Ağı’na (RND) yaptığı açıklamada, “Kara sınırlarında, kapsamı genişletilen aralıksız kontroller sadece tehlikeli bir Avrupa karşıtı sinyal vermekle kalmıyor, aynı zamanda federal polisin sahip olduğu kabiliyetin sınırlarını da aşıyor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’dan sınır kontrollerini artırma kararı Sonraki Haber >>

Köprü böyle çöktü!

Köprü böyle çöktü!

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Ankara'da otobüs durağa girdi

Ankara'da otobüs durağa girdi

Tekne kıyıya yanaşırken patladı

Tekne kıyıya yanaşırken patladı

Ortadaki direği görmeyince

Ortadaki direği görmeyince

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

'Memurdum şimdi mülteciyim'

'Memurdum şimdi mülteciyim'

'Müsaade eder misiniz tek çekelim'

'Müsaade eder misiniz tek çekelim'

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:27:30