Davutoğlu ve Babacan yeni partisini resmen kuruyor!

Siyaset kulisleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Babacan’ın kuracağı yeni partilerle hareketlilik yaşıyor.





Davutoğlu ve ekibi çalışmalarını hızlandırırken, AKP eleştirilerine bir süre ara verdi. Babacan’ın da ekim ayı içerisinde ekibini açıklaması bekleniyor.





"AKP'Lİ SİYASETÇİLER DAVUTOĞLU'NU BEKLİYOR"





Babacan ve Davutoğlu’nun parti kurma çalışmaları ekim ayı sonunda netleşecek.





AKP’yi bir süre eleştirmeye ara verdiği belirtilen Davutoğlu ekibinin “AKP ile kavgalı bir hareket” ya da “AKP küskünlerinin buluştuğu adres” gibi görünmek istemedikleri belirtiliyor.





Bu algıyı kırmak için Davutoğlu ekibi parti kurucuları arasında farklı kesimlerden isim olması için çalışıyor. Ekibin hedefinde ise sanat ve spor dünyasından tanınmış kişilerin olduğu ifade ediliyor.





AKP’de görevli bazı siyasetçilerin de Davutoğlu ile görüştüğü “bekleyin” cevabını aldığı konuşuluyor.







BABACAN ÜÇ AYRI OFİSTE YENİ PARTİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR





Duvar'ın haberine göre sessiz bir çalışma yürüten Babacan ekibi ise çalışmalarına Ankara’da açılan üç ayrı ofiste devam ediyor. Babacan ekibinde yer alan isimlerin parti resmen kurulmadan kamuoyunun önüne çıkıp konuşmayacağı belirtiliyor.





Kulislerde "İyi Parti’den Davutoğlu ve Babacan’ın partisine yönelim olacak mı?", "İyi Parti teşkilatlarından yeni kurulacak partilere geçmek isteyenler var mı?" soruları konuşuluyor.