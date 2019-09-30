Samanyolu Haber /Politika / Babacan, cumhurbaşkanı adayı mı? /30 Eylül 2019 15:53

Babacan, cumhurbaşkanı adayı mı?

Parti kurma çalışmaları devam eden Ali Babacan'ın yapılacak ilk seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin ortak adayı olarak cumhurbaşkanı adayı olabileceği iddia edildi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyeliğinden 10 Temmuz'da istifa eden ve yeni parti kurmak için çalışmalara başlayan Ali Babacan'ın bir sonraki seçimde cumhurbaşkanlığına aday olacağı iddia edildi.

Habertürk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu "Para Gündem" isimli programda muhtemel erken seçimde ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olabileceği ele alındı. 

"ERDOĞAN'IN KARŞISINDA ALİ BABACAN ORTAK ADAY OLABİLİR"

Habertürk TV'nin Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, muhalefetin AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı adaya dair çarpıcı bir iddiada bulundu.

Aydemir, ana muhalefetin Erdoğan'ın karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak Ali Babacan'ı çıkaracağını belirterek, "Bunu bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Babacan bu partinin genel başkanı olarak yola çıkarsa Cumhurbaşkanı adayı da Ali Babacan olacaktır." ifadesini kullandı.

Aydemir, "Çok net söylüyorum. Hani 'ortak aday' dediniz ya! Başka formül görünmüyor! Erdoğan'ın karşısına çıkacak bir isim. Bu bloğa karşı, bloğu bölmeyecek bir isim olacak." dedi. 

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