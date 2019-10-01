KHK mağduru Cemal Yıldırım yine gözaltında!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Olağanüstü Hal (OHAL) rejiminde yayımladığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile memuriyetten ihraç edilen Cemal Yıldırım bugün "İşimi geri istiyorum" eyleminde yine gözaltına alındı.





Yıldırım, KHK ile ihraç edilen sağlık memuru Mahmut Konuk ile birlikte İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun önünde yapmak istedikleri eylem nedeniyle gözaltına alındı.





HER GÜN GÖZALTINA ALINIYOR





15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde 677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nden ihraç edilen ve 16 Eylül'den itibaren AKP binası önünde 'işimi geri istiyorum' eylemi yapmak istediği için 5 gün boyunca gözaltına alınan Cemal Yıldırım, eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu.





Yıldırım ve Konuk, dün Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yapmak istemiş ancak gözaltına alınmıştı.





KAÇIRILAN MUSTAFA YILMAZ'IN ANNESİNE YİNE GÖZALTI





Yıldırım, Twitter'da gözaltına alınmasının videosunu paylaşarak, "İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu önünde insanlık da yok eşitlik de. 'Bu ülkede, hakları elinden alınmış 150 bin KHK'lı, eşit olmayan yüzde 50 var' diyerek çıktım alana. Mahmut Konuk ile gözaltına alındık. Bizden önce Mustafa Yılmaz'ın annesi alana çıkmış; gözaltında karşılaştık." ifadelerini kullandı.





OHAL döneminde KHK ile ihraç edilen Mustafa Yılmaz, 19 Şubat'ta kaçırılmıştı. Ailesi o tarihten bu yana Mustafa Yılmaz'dan haber alamıyor.