Mustafa Yılmaz’ın annesine üçüncü gözaltı

Şubat 2019’da kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın annesi Nevin Yılmaz ve babası İsmail Yılmaz bugün yine gözaltına alındı. Gözaltı haberini Mustafa Yılmaz’ın eşi Sümeyye Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu.









Sümeyye Yılmaz, “Eşimin anne babası bugün @cemalyldrm eylemine destek vermek ve evladını/eşimi sormak için @tihek_kurumsal önüne giderken yolda gözaltına alınmışlar.

Eşimi bulmada harekete geçmek için neyi bekliyorsunuz? @EmniyetGM @ankaracbs Biz her geçen gün kahrolurken neden bu umursamazlığınız” dedi.





GÖZALTINDA KARŞILAŞTIK

KHK’lı devlet memur Cemal Yıldırım bugün İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu önünde eylem yaptı. Yıldırım, “Bu ülkede, hakları elinden alınmış 150 Bin KHK’lı, eşit olmayan yüzde 50 var, diyerek çıktım alana. Mahmut Konuk ile gözaltına alındık. Bizden önce Mustafa Yılmazın Annesi alana çıkmış, gözaltında karşılaştık” ifadelerini kullandı.





Nevin Yılmaz’ın geçen hafta gözaltına alındığı sıradaki “Yavrumu istiyorum” haykırışı ve gözaltı arabasındaki gözyaşları hala hafızalarda.







