Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de "akraba" krizi /01 Ekim 2019 15:39

CHP'de "akraba" krizi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği Beşiktaş Belediyesi'nde Veteriner Müdürlüğü’ne belediye meclis üyesi Süleyman Kartal’ın oğlu Mehmet Kartal’ın atanmasına tepki gösterildi.

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Muhalefet de kamu kurumlarında akrabaların istihdam edilmesinde zaafiyet gösteriyor. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adalı Rıza Akpolat'ın Beşiktaş Belediyesi Başkanı olarak seçilmişti. 

Belediyenin Veteriner Müdürlüğü’ne belediye meclis üyesi Süleyman Kartal’ın oğlu Mehmet Kartal’ın atanmasına tepki gösterildi.

CHP İLÇE TEŞKİLATI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaş Belediyesi’nin akraba ataması CHP Beşiktaş ilçe örgüt toplantısında gündeme geldi.

Parti içinde rahatsızlığa sebebiyet veren atamaya dair CHP içindeki bir başka tartışma konusu ise Veterinerler Odası’nın Beşiktaş Belediyesi’ne gönderdiği yazı.

Beşiktaş Belediyesi, 15 Mayıs 2019 tarihli yazıyla belediye meclis üyesi Süleyman Kartal’ın oğlu Mehmet Kartal’ı Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde “ikinci adam” olarak görevlendirmişti.

TÜRK VETERİNER HEKİMLER BİRLİĞİ'NDEN BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE GÖNDERİLEN YAZI:

Daha sonra ise İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı 5 Eylül 2019 tarihli yazısıyla, görevlendirilen Mehmet Kartal’a itiraz edip Yüksek Öğretim Kurumu’ndan denklik alması gerektiğini belirtiyor. 

Yazıda denklik alıncaya kadar “veteriner hekim” olarak görev yapamayacağı ifade ediliyor.

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