Kaçırılan Mustafa Yılmaz için yapılan eyleme polis müdahale etti

Şubat ayında kaçırılan ve hâlâ kendisinden haber alınamayan Mustafa Yılmaz için annesi Nevin Yılmaz’ın yaptığı eylemde polis, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na müdahale etti.





Mustafa Yılmaz’ın eşi Sümeyya Yılmaz ve annesi gözaltına alındı.





Polis müdürlerinden biri, Yılmaz’ı “hain” ilan etti.







SAKARYA CADDESİ'NDE EYLEM İÇİN İZİN İSTEDİLER





Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın annesi Nevin Yılmaz, Ankara Sakarya Caddesi’nde oturma eylemi yapmak istedi. Ancak polis izin vermedi. Yılmaz'ın annesi, babası ile eşi Sümeyye Yılmaz gözaltına alındı.





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu polisin müdahalesine tepki gösterdi







Polis aylardır Mustafa Yılmaz'dan haber alamayan aileye destek için gelen Gergerlioğlu’na da müdahale etti. Bu sırada Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir Emniyet amirinin “O hain, yurt dışına kaçtı.” dediği duyuldu.

GERGERLİOĞLU: POLİS KİMSEYİ "HAİN" İLAN EDEMEZ

Gergerlioğlu, polis müdahalesinin yasa dışı olduğunu söyleyerek, “Daha eylem yapılmadan gözaltı yapıldı. Bu insanların anayasal hakkı basın açıklaması yapmak. Polis, Yılmaz’ı 'hain' ilan etti. Böyle bir hakkı yok. Yurt dışında olduğunu söylüyor, madem biliyorsunuz açıklayın. Bu insan yedi aydır ortada yok. Kaçırıldı.” diye tepki gösterdi.





Fizyoterapist Mustafa Yılmaz 18 Şubat 2019’da Siyah Transporter ile kaçırıldı. Eşi Sümeyye Yılmaz’ın yaptığı suç duyuruları, bireysel çabalarıyla bulduğu deliller, savcılıklar tarafından dikkate alınmadı.





SÜMEYYE YILMAZ AİHM VE BM'YE MÜRACAAT ETTİ





İç hukukta ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Birleşmiş Milletler’de (BM) hukuk mücadelesini sürdüren Sümeyye Yılmaz, bir süredir insan hakları savunucularıyla birlikte sokaklarda eylem yapıyor.





Cumartesi Anneleri’yle birlikte eylem yapan Sümeyye Yılmaz önceki günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Ankara İl Başkanlığı'nın binası önüne de giderek sesini duyurmaya çalıştı.





Mustafa Yılmaz’ın annesi Nevin Yılmaz bugün 18 Şubat’tan beri kayıp olan oğlu için Sakarya Caddesi'nde oturma eylemi yapacağını açıklamıştı.





24 Eylül aynı zamanda Mustafa Yılmaz’ın doğum günü.



