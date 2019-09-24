Dolarda tüm zamanların rekoru

SAMANYOLUHABER- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre döviz kurlarındaki düşüş vatandaş tarafından dolar-euro alım fırsatı olarak değerlendirildi.







19 Eylül 2019 itibarıyla yabancı para mevduatı tüm zamanların rekorunu kırarak 219,1 milyar dolara yükseldi.





VATANDAŞ İKİ GÜNDE 2 MİLYAR DOLAR TOPLADI





Sadece 18 Eylül ve 19 Eylül tarihlerine ait veriler bile döviz talebini göstermesi açısından çarpıcı. Döviz tevdiat hesapları iki günde günde 2 milyar dolar arttı.





27 ağustos'ta 215,2 milyar dolar dolar olan döviz mevduatı, 18 Eylül'de 218,6 milyar dolara yükselmişti. Söz konusu tutar 19 Eylül'de 219,1 milyar dolar ile yeni bir rekor kırıldı.