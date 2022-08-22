Almanya, enerjide yüzünü Kanada'ya dönüyor

Almanya'ya LNG tedariği de masada olacak





Scholz, Pazar günü Montreal'e vardıktan sonra yaptığı açıklamada, Kanada'yla hammadde konusunda iş birliğini genişletmek istediklerini ve bu ülkenin Rusya'ya benzer zenginlikte doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen, iki ülke arasındaki farkın, Kanada'nın güvenilir bir demokrasi olması olduğunu dile getirdi. Olaf Scholz, "Bu, yeni iş birliği alanlarının önünü açıyor. Özellikle de hidrojen ekonomisinin inşasında yakın iş birliği yapmak istiyoruz” diye konuştu.Almanya'nın Kanada ile Avrupa Birliği (AB) dışında neredeyse hiçbir ülkeyle olmadığı kadar yakın ve dostane ilişkilere sahip olduğuna da dikkat çeken Almanya Başbakanı, "Sadece ortak değerleri paylaşmakla kalmıyoruz, aynı zamanda benzer bir dünya görüşünü de paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Scholz ve Habeck'e Kanada ziyaretlerinde üst düzey bir ticaret heyeti eşlik ediyor. Scholz, Montreal'de Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir akşam yemeğinde bir araya gelirken, iki liderin Pazartesi günü de istişarelerde bulunacakları belirtildi.Ziyaret sırasında hidrojen üretimi ve nakliyesinde daha yakın bir iş birliğine yönelik bir anlaşma imzalanması bekleniyor. Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariği ve pil üretimi için önemli olan ve Kanada'da bulunan nikel, kobalt, lityum ve grafit gibi mineral ve metallerin çıkarılmasının desteklenmesi gibi başlıkların da planlanan iş birliğinin kapsamında olduğu belirtiliyor.Yaklaşık bir milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle Kanada, Rusya'dan sonra dünyanın ikinci büyük ülkesi, ancak yaklaşık 37 milyonluk bir nüfusa sahip. G7 üyesi olan ülke, aynı zamanda Berlin'inNATO müttefiklerinden de biri.