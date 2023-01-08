Almanya felaketten kıl payı kurtuldu: Kimyasal saldırı hazırlayan adam yakalandı!

Almanya'nın kuzey batısındaki Castrop-Rauxel bölgesine sabah saatlerinde düzenlenen baskında terör saldırısı hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen 32 yaşındaki bir İranlı ile bir başka adamın yakalandığı açıklandı.







EKİPLER KORUYUCU ELBİSELER GİYDİ

Sabaha karşı terörle mücadele ekipleri tarafından gerçekleşen baskında polis ve güvenlik güçleri olası bir kimyasal terör saldırısına karşı oksijen maskeleri ve koruyucu elbiseler giydi.







EVDE KİMYASAL MADDELER BULUNDU

Almanya'nın saygın medya kuruluşlarından Welt, ismi açıklanmayan adamın evinde siyanid ve risin isimli kimyasal maddeler bulunduğunu ve bunların kimyasal silah yapımında kullanılabileceğini duyurdu.







"ÇOK CİDDİ BİR TERÖR SALDIRISI HAZIRLIĞI İÇERİSİNDEYDİ"

İç çamaşırlarıyla apar topar gözaltına alınan ve binadan çıkarılan adamın sorgusunun devam ettiği belirtildi. Yetkililer, "Gözaltına alınan kişinin devlete karşı çok ciddi bir terör saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu tahmin ediyoruz" açıklamasını yaptı. Yetkililer ihbarın bir yabancı istihbarat biriminden geldiğini de aktardı. Güvenlik güçlerinin zanlıyı birkaç gündür izledikleri de belirtilirken ismi açıklanmayan adamın bir hedef belirleyip belirlemediğine dair ise bir açıklama yapılmadı.







SİYANİDİN EN UFAK DOZU BİLE İNSANLARI ÖLDÜREBİLİYOR

En toksik biyolojik madde olarak bilinen risin hava yoluyla bulaşabiliyor ve öldürücülüğü çok yüksek. Maruz kalınan doza göre 32 ile 72 saat arasında ölüme sebep olabiliyor.Siyanidin ise en ufak bir dozu bile insanları öldürebiliyor.





