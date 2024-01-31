Samanyolu Haber /Dünya / Almanya haftada dört gün çalışma sistemine geçiyor /31 Ocak 2024 13:53

Almanya haftada dört gün çalışma sistemine geçiyor

Almanya, durgunlaşan ekonomisini canlandırmak için 1 Şubat’tan itibaren haftada dört gün çalışmayı test edecek.

SHABER3.COM

Son dönemde başta Avrupa olmak üzere birçok yerde uygulanan ‘haftada dört gün çalışma sistemi’yle ilgili bir adım da Almanya’dan geldi.

Almanya yüksek enerji maliyetleri, faiz oranları ve derin işgücü eksikliği nedeniyle durgunlaşan ekonomisini canlandırmak için verimliliğin arttığı, tükenmişlik sendromu ve stresin de azaldığı görülen haftada dört gün çalışma sistemini test etmeye hazırlanıyor.

45 şirkette denenecek
1 Şubat’tan itibaren ülke çapında ilk olarak 45 şirketin katılacağı denemede, üç günlük hafta sonunun çalışanları daha mutlu, daha sağlıklı ve daha üretken yapıp yapmayacağının analiz edilmesi amaçlanıyor.

Araştırmayı yürüten kar amacı gütmeyen kuruluş 4 Day Week Global’e göre çalışanlar aynı ücret karşılığında haftada daha az saat çalışacak.

Daha önce farklı ülkelerde denenen pilot uygulamada artan üretkenliğe ek olarak, çalışanların daha az izin kullanmaları ve bunun da kurum içi stres ve tükenmişlik düzeylerinin azalmasına yol açacağı düşünülüyor.

Devlet kurumu Eurostat’a göre daha kısa bir çalışma haftası, kadınlar arasında da AB’de en yüksek yarı zamanlı çalışan oranlarından birine sahip olan Almanya’daki iş gücü piyasasına kullanılmayan potansiyeli çekebilir.
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