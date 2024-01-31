Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna’ya AB’den 600 bin mühimmat ve Türkiye’den top mermisi /31 Ocak 2024 14:30

Ukrayna’ya AB’den 600 bin mühimmat ve Türkiye’den top mermisi

Avrupa Birliği'nin (AB), Ukrayna'ya Türkiye'de üretilen mühimmatı vereceği açıklandı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

Ukrayna’ya AB tarafından vaat edilen mühimmatın 600 bini mart ayına kadar teslim edilecek.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland Türkiye’ye resmi ziyaretinde Ankara ile savunma sanayiinde görüşmelere yeniden başladıklarını belirtti. 

Victoria Nuland, Türkiye’nin 155 milimetrelik top mermisi ürettiğini Ukrayna’nın da bu top mermilerine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Victoria Nuland, “Türkiye artık 155mm’lik mühimmat üretiyor. Buna çok ihtiyacımız var. Ukrayna’nın çok ihtiyacı var. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda birlikte çalışabileceğimiz diğer türden savunma ticareti girişimleri üzerinde de çalışıyoruz. Bunlar çok çok önemli.’’ ifadelerini kullandı.

Bloomberg’in ismini açıklamadığı diplomatlara dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Ukrayna'ya vaat edilen 1 milyon merminin Mart ayına kadar 600 binini teslim edecek. 

Onlara göre tedarik sorunları, sürekli üretim gecikmelerinden ve AB ülkelerinin kendi stoklarının tükenmesine ilişkin endişelerden kaynaklanıyor. Bu durumun muhtemelen mermi hacmini artırmaya çalışmak amacıyla bu hafta Brüksel'de savunma bakanları toplantısında görüşüleceği ancak 1 milyon hedefine ulaşmanın yine de mümkün olmayacağı açıklandı.
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