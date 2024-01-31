İstanbul Tasarım Müzesi'nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini hedef alan açıklamalarına ilişkin konuştu.







"EN İYİ AKŞENER BİLİR"

İmamoğlu, Ankara, İstanbul ve İzmir'de hazırladıkları seçim afişlerinin bilboardlara asılmasının engellendiğini öne süren ve İBB'yi suçlayan Akşener'e şu yanıtı verdi:





"Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz bir girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Bu noktada ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı, ama muhtemelen bilboard meselesi... Bu işin sadece İstanbul'u yok, muhtelif şehirleri var. Bu işler de şehirlerde firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler.





İstanbul'da Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak veya taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiliyor. Hayırlısı. Allah'tan alışığız. Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz. Bize doğru gelirken havada güle dönüşür. Dikkat etsinler, bizim öyle bir endişemiz yok. İnsanlara karşı, demokrasiye karşı sorumluluk hissettik. Bu sorumluluğun dışında da hareket etmedik. Bunu en iyi sayın Akşener bilir."





'EŞ BAŞKANLIK' İFADESİNE TEPKİ GÖSTERDİ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bahsederken, 'Eş Genel Başkan' ifadesini kullanmasına dair de konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu nezaketsiz tutum ve tavırlar ne muhatabım ne de cevap vereceğim niteliğe sahip. Kötü söz sahibine aittir" dedi.





MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Meral Akşener bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamada, yerel seçim için hazırladıkları afişlerin Ankara, İstanbul ve İzmir'deki bilboardlara asılmasının engellendiğini ileri sürmüştü.





Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Bizi engellemek isteyen Beştepe değil Saraçhane" ifadesini kullanmıştı.





Mansur Yavaş'ı da hedef gösteren Akşener, şunları söylemişti:





"Biz, zaten şirkete telefon açan bu fevkalade cabbar arkadaşları kapalı kapılar ardında aslan kesilip, iş icraata geldiğinde ise meydana çıkmaya cesaret edemeyişleriyle tanıyoruz. Ama belli ki, bunlar karşılarında kimlerin olduğunu unutmuş."