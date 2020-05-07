Almanya için Schengen vizesi başvuruları online olarak açıldı

Almanya için Türkiye'de vize başvurularını alan yetkili kuruluş iDATA, Koronavirüs salgını sonrası resmi online randevu rezervasyonu işlemlerine başlama kararı aldı.







Yapılan açıklamaya göre, 4 Mayıs'ta başlayan uygulamayla https://schengen.idata.com.tr adresi üzerinden kayıt olup vize başvuruları için rezervasyon yapanlar, sistem açılır açılmaz öncelikli sıra numaralarıyla vize işlemlerini yoğunluktan etkilenmeden yapabilecekler.





Açıklamada, şöyle denildi:





"Bu hizmet için konsolosluklar tarafından belirlenmiş standart ücretlerin dışında bir hizmet bedeli almayacak olan iDATA, söz konusu rezervasyon sistemi sayesinde olası yoğunluğun önüne geçmek isterken, oluşturulacak sosyal mesafe ile de başvuru sahiplerinin sağlıklarını yasalarca belirlendiği şekilde korumayı öngörüyor. Üstelik online rezervasyon için başvuru sahiplerinin seyahat tarihlerini tam olarak belirtmelerine gerek duyulmuyor, kişiler resmi başvuru gününden altı ay sonrasına kadar diledikleri tarih için rezervasyon yapma imkânına sahipler.