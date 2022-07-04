Almanya, kendine dev termos yaptı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken enerji ve kamu hizmetleri için Rusya'nın fosil yakıt endüstrisine bağımlı olan ülkeler, alternatif yollar aramaya başladı. Rusya'nın doğalgaz fiyatlarını ciddi oranda artırması üzerine Almanya, bu duruma karşı kendine dev bir ısı depolama tankı yaparak çözüm buldu.







Berlin, Rus gazı yerine kendi yaptığı ısı depolama tankı ile ısınacak





