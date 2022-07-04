Samanyolu Haber /Gündem / “Dur ihtarına” uymayan göçmen minibüsüne ateş açıldı /04 Temmuz 2022 11:13

“Dur ihtarına” uymayan göçmen minibüsüne ateş açıldı

Van’da yol kontrol noktasında durdurulmak istenen bir minibüsün dur ihtarına uymaması üzerine, güvenlik güçleri ateş açtı. Olayda bir çocuk göçmen hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

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Olay dün akşam saatlerinde Van’ın Saray ilçesine bağlı Karahisar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınırdan kaçak yollardan geçerek Türkiye’ye giren, çoğunluğu Afgan olan bir grup düzensiz göçmeni taşıyan minibüs, yol kontrolü yapan askerler tarafından durdurulmak istendi.

Bu sırada minibüs şoförü durmayarak kaçtı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kontrol noktasındaki güvenlik güçleri araca ateş açtı. Bir süre sonra duran aracın şoförü ve bazı göçmenler kaçtı. Araçta bulunan 1 çocuk hayatını kaybederken, 12 göçmen yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaçan şoför ve göçmenlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Olayın ardından Van Valiliği bir açıklama yaptı. Valilik, şoförün aracı askerlerin üzerine sürmesi nedeniyle ateş açıldığını belirterek, aracın tekerleklerine ateş edildiğini bildidirdi.

1 göçmenin seken kurşunla hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Kaçanların henüz yakalanmadığı belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi: “03.07. 2022 saat 16.00 sıralarında Saray İlçesi Koçbaşı-Turan Mahalleleri istikametinden Karahisar Mahallesine seyir halindeki şüpheli araç, jandarma görevlileri tarafından Karahisar mahallesi girişindeki kontrol noktasında durdurulmak istenmiştir. Şoförünün ‘dur’ ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır. Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur.

Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”
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