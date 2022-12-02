Almanya kupaya erken veda etti

Almanya ile Kosta Rika, 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Almanya, gruptaki diğer maçın sonucu sebebiyle kupadan erken ayrıldı. Bu sonuca karşın E grubunda Japonya'nın İspanya'yı mağlup etmesiyle birlikte Almanya 4 puanla averaj farkıyla dünya kupasına veda etti.







Almanya, 10. dakikada Gnabry ile öne geçerken 59. dakikada Tejeda ve 70. dakikada Vargas'ın golleriyle Kosta Rika geri döndü. Panzerler, 73 ve 85. dakikalarda Havertz, 89. dakikada Füllkrug'un golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:





1. dakika Dünya Kupası'nın ilk kadın hakemi olan Stephanie Frappart ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

10. dakika hızlı gelişen Almanya atağında sol kanattan Raum ortaladı, ön direkte Gnabry kafa vuruşunu yaptı, Panzerler 1-0 öne geçti.

15. dakika ceza sahası içinde topla buluşan Goretzka, altıpas üzerinden kaleye şut çekti ama top dışarı çıktı.

35. dakika Kimmich, ceza sahası dışından kaleyi karşısına alıp şutunu çekti ancak kaleci Navas'ı geçemedi.

40. dakika Gnabry bu kez ceza sahası içinde vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

45+1. dakika Sane, rakip ceza sahasının hemen dışından şansını denedi ancak bu deneme isabetsiz oldu.

İlk yarı sona erdi.

GOL!

59. dakika hızlı gelişen Kosta Rika atağında sağ kanattan orta yapıldı, Waston uçan kafayı vurdu, Neuer çıkardı ancak dönen topu Yeltsin Tejeda tamamladı. Skor 1-1 oldu.

61. dakika Almanya'nın genç yıldızı Musiala sol kanattan uzak direğe vurdu, top direkten dışarı çıktı.

GOL!

70. dakika Kosta Rika sol kanattan korneri kullandı, Waston kafayla penaltı noktasına doğru indirdi, içerdeki karambolde Juan Pablo Vargas topa son dokunan isim oldu ve golü kaydetti. 2-1.

BİR GOL DAHA!

73. dakika Almanya hemen cevap verdi. Panzerler'in atağında Havertz bir anda boşluğu buldu, topu önünde gördü ve Navas'ı avladı. Maça yine denge geldi. 2-2.

75. dakika Almanya yine hızlı devam etti, sol kanattan Sane içeri çevirdi, Fullkurg kale dibinden vurdu, Navas gole izin vermedi.

GOL!

85. dakika Kai Havertz yine sahnede! 67'de oyuna giren Havertz, Almanlar'ı yine öne geçirdi! 3-2

GOL

89. dakika Niclas Füllkrug, Almanya'yı rahatlatan golü attı, skoru 4-2'ye getirdi.



