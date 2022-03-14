Almanya’nın birçok şehrinde savaşa hayır gösterileri yapıldı





Almanya’nın çeşitli şehirlerinde, Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna ile dayanışma gösterileri düzenlendi. Euronews’in haberine göre Başkent Berlin’de çok sayıda dernek ve kurumun oluşturduğu bir inisiyatifin "Savaşı durdurun. Ukrayna için barış ve dayanışma" sloganıyla düzenlediği gösteri için binlerce kişi Alexanderplatz Meydanı’nda biraraya geldi. Berlin polisi gösteriye yaklaşık 11 bin kişinin katıldığını duyurdu. 27 Şubat’ta Berlin’de düzenlenen düzenlen savaş karşıtı gösteriye yüz binlerce kişi katılmıştı.





Leipziger ve Ebert Caddeleri üzerinden Zafer Anıtı’na kadar yürüyen göstericiler, Ukrayna bayraklarının yanı sıra üzerinde “Putin Ukrayna’dan elini çek”, “Savaşa hayır”, “Barış” ve “Savaşı durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Ayrıca Stuttgart’ta yaklaşık 35 bin, Frankfurt’ta yaklaşık 12 bin ve Hamburg’da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı gösterilerde savaşı durdurma çağrıları yapıldı. Çok sayıda çocuklu ailenin de katılığı gösteride Ukrayna’nın hava sahasının kapatılması, Rusya’dan enerji alımının durdurulması ve Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) alınması istendi.



