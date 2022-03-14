Avustralya ve Hollanda’dan Rusya’ya karşı ortak dava

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Dışişleri Bakanı Marise Payne yaptıkları açıklamada, 38 Avustralyalı toplam 298 kişinin hayatını kaybettiği olaydan Rusya’nın sorumlu olduğunu ve Hollanda’yla, Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu’nda Rusya’ya karşı ortak yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.







Marise Payne, 2018 yılından bu yana ulaştıkları kanıtların uçağın düşürülmesinden Rusya’nın sorumlu olduğunu gösterdiğini ve Hollanda’yla aldıkları ortak kararın, gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin sağlanması için önemli bir adım olduğunu belirtti.





Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nin 84’üncü maddesi kapsamındaki ortak dava, bireysel cezai sorumluluklarından dolayı Hollanda'da dört zanlının yargılandığı cinayet davasından ayrı görülecek. Cinayet davasının da bu yıl sonlanması bekleniyor.





MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a uçarken, uluslararası müfettişler ve savcıların tespitlerine göre Ukrayna’nın doğusundan atılan Rus yapımı bir füzeyle vuruldu.





Avustralya ve Hollanda, Rusya’dan tazminat ve özür talep etmişti. Moskova yönetimiyse iddiaları reddetmişti.