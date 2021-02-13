Almanya öğrencilere yapılan maddi yardımı uzattı

Alman DPA haber ajansının aktardığına göre Federal Eğitim Bakanlığı, yardımın kış sömestr döneminden sonra da devam edeceği yönündeki haberleri doğruladı. Yardımın yaz tatiline kadar devam etmesi bekleniyor.







Öğrencilerin yardım başvurularını kayıt altına alan Alman Öğrenci Sendikası'na Eğitim Bakanlığı'ndan gönderilen yazıda, 'zor durumdaki öğrencilerin mali sebepler yüzünden eğitimlerini yarıda bırakmamaları' gerektiği belirtildi





Devletin öğrenciler için getirdiği acil yardım fonunun daha önce yarıl tatiline kadar süreceği açıklanmıştı. Yardımdan yararlanan öğrenciler arasında örneğin daha önce sahip olduğu yarı zamanlı işini salgın nedeniyle kaybedenler de bulunuyor.





Öğrencilere verilen mali yardımı devlete geri ödeme zorunluluğu yok. Maddi olarak zor durumda olduğunu kanıtlayan tüm öğrencilere, 100 ila 500 euro arasında değişen miktarlarda para transferi yapılacak.



