Samanyolu Haber /Dünya / Almanya öğrencilere yapılan maddi yardımı uzattı /13 Şubat 2021 10:55

Almanya öğrencilere yapılan maddi yardımı uzattı

Almanya'da Covid-19 salgını nedeniyle maddi zorluk çeken öğrencilere yapılan yardımın yarı yıl tatili sonrasında da devam edeceği belirtildi. Öğrencilere 100 ile 500 euro arasında değişen miktarlarda yardım yapılıyordu.

SHABER3.COM

Alman DPA haber ajansının aktardığına göre Federal Eğitim Bakanlığı, yardımın kış sömestr döneminden sonra da devam edeceği yönündeki haberleri doğruladı. Yardımın yaz tatiline kadar devam etmesi bekleniyor.

Öğrencilerin yardım başvurularını kayıt altına alan Alman Öğrenci Sendikası'na Eğitim Bakanlığı'ndan gönderilen yazıda, 'zor durumdaki öğrencilerin mali sebepler yüzünden eğitimlerini yarıda bırakmamaları' gerektiği belirtildi

Devletin öğrenciler için getirdiği acil yardım fonunun daha önce yarıl tatiline kadar süreceği açıklanmıştı. Yardımdan yararlanan öğrenciler arasında örneğin daha önce sahip olduğu yarı zamanlı işini salgın nedeniyle kaybedenler de bulunuyor.

Öğrencilere verilen mali yardımı devlete geri ödeme zorunluluğu yok. Maddi olarak zor durumda olduğunu kanıtlayan tüm öğrencilere, 100 ila 500 euro arasında değişen miktarlarda para transferi yapılacak.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya öğrencilere yapılan maddi yardımı uzattı Sonraki Haber >>

AKP sözcüsü: "Avrupa ve ABD'den Türkiye'ye göç ediyorlar"

AKP sözcüsü:

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Fark ilk defa bu kadar fazla

Fark ilk defa bu kadar fazla

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Kamyonun freni patlayınca

Kamyonun freni patlayınca

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:09:48