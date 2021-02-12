Samanyolu Haber /Dünya / ABD Dışişleri Bakanlığı Gare operasyonunu değerlendirdi /12 Şubat 2021 23:23

ABD Dışişleri Bakanlığı Gare operasyonunu değerlendirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak Kürdistan bölgesinde bulunan Gare’ye yönelik başlattığı operasyon devam ediyor.

SHABER3.COM

Konuya ilişkin Rudaw’ın sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin operasyonlarla ilgili bilgi sahibi olduğunu söyledi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Irak’ta yürütülen askeri operasyonlarda ülkenin egemenliğine saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

10 Şubat 2021’de PKK’ye yönelik başlayan opreasyonda Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB)  3 askerin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını duyurdu. MSB, çatışmalarda 37 PKK'linin de öldüğünü kaydetti.

PKK’nin askeri kanadı HPG ise MSB’nin açıklamalarını ret ederek, TSK’nın kayıplarının daha fazla olduğunu açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Dışişleri Bakanlığı Gare operasyonunu değerlendirdi Sonraki Haber >>

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Fark ilk defa bu kadar fazla

Fark ilk defa bu kadar fazla

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Kamyonun freni patlayınca

Kamyonun freni patlayınca

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:02:34