ABD Dışişleri Bakanlığı Gare operasyonunu değerlendirdi

Konuya ilişkin Rudaw’ın sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin operasyonlarla ilgili bilgi sahibi olduğunu söyledi.







Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Irak’ta yürütülen askeri operasyonlarda ülkenin egemenliğine saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.





10 Şubat 2021’de PKK’ye yönelik başlayan opreasyonda Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 askerin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını duyurdu. MSB, çatışmalarda 37 PKK'linin de öldüğünü kaydetti.





PKK’nin askeri kanadı HPG ise MSB’nin açıklamalarını ret ederek, TSK’nın kayıplarının daha fazla olduğunu açıkladı.