Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Rusya'daki seferberlikten kaçanlara iltica hakkı tanıyacak /23 Eylül 2022 11:15

Almanya Rusya'daki seferberlikten kaçanlara iltica hakkı tanıyacak

Almanya'da içişleri ve adalet bakanları Rusya'nın ilan ettiği kısmi seferberlikten kaçanlara iltica hakkı tanınacağı mesajını verdi.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik kararını açıklamasının ardından askere gitmeyi reddeden Rusya vatandaşlarına Almanya'dan iltica hakkı sinyali geldi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği demeçte ülkenin Rusya'da askere alınmaktan kaçanlara iltica hakkı tanıyacağını doğruladı.

Faeser "Ciddi baskıyla tehdit edilen asker kaçakları kural olarak Almanya'da uluslararası koruma elde edebilir" dedi.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann da "kısmi seferberlik" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Görünen o ki birçok Rus anayurdunu terk ediyor. Putin'in yolundan nefret eden ve liberal demokrasiyi seven herkes Almanya'da memnuniyetle karşılanır" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya Rusya'daki seferberlikten kaçanlara iltica hakkı... Sonraki Haber >>

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:22:24