Samanyolu Haber /Gündem / Almanya tedbirleri gevşetecek mi? /08 Şubat 2021 15:46

Almanya tedbirleri gevşetecek mi?

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in eyalet başbakanları ile yarın video konferans yöntemiyle yapacağı ‘koronavirüs değerlendirme toplantısı’nda alınan önlemlerin yumuşatılması yönünde karar alınmasının beklemediği görüşü şimdiden ağırlık kazandı.

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Federal Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, son günlerde saptanan tanı ve yaşamını yitirenlerin sayısında düşüş olmasına rağmen dikkatli davranmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Virüste mutasyon tehlikesinin devam ettiğini belirten Spahn, “Virüs çok dinamik. Durum her an için değişebilir” diyerek, kısıtlamaların yumuşatılmasana sıcak bakmadığını ima etti. Bavyera Başbakanı Markus Söder de kısıtlamaların 14 Şubat’tan sonra da devam etmesinden yana olduğunu açıkladı. Kısıtlamaların kasım ayında yumuşatılmasıyla ciddi bir hata yapıldığını belirten Söder, “Aynı hatayı tekrarlamamalıyız” dedi.
Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da son 24 saat içinde 4 bin 500 kişide Kovid-19 tanısı saptandığı ve toplam rakamın 2 milyon 288 bin 545’e yükseldiği açıkladı. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 158 artarak 61 bin 675 oldu. Öte yandan Almanya’da aşı olanların sayısının da 2.5 milyona yaklaştığı belirtildi.

OKULLAR AÇILSIN
Almanya’da bazı eyaletlerin kendi inisiyatiflerini kullanıp, yuvalar ile okulları açmayı planladığı belirtildi. CDU’nin yeni genel başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet, birtakım önlemler alınması koşuluyla yuvaların ve okulların açılmasından yana olduğunu yineledi. SPD’li Mecklenburg-Vorpommern Başbakanı Manuela Schwesig de ‘imkanlar ölçüsünde’ okullar ile yuvaların açılmasını istedi. Almanya’da okulların açılıp açılmaması tartışmaları sürerken, Avusturya’da dünden itibaren okullar açıldı.

SINIRLARDA KONTROL
Bavyera’da iktidarda bulunan CSU, ülke sınırlarında kontrollerin artırılmasını gündeme getirirken, Avusturya bunu hayata geçirdi bile. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, ülkeye turistik seyahatlere zaten izin verilmediğini, zaruri seyahatlerde ise test istediklerini hatırlatırken, hem sınırlarda hem de ülke içinde tren ve otobüslerde kontrollerin artırıldığını da açıkladı. CSU Genel Sekreteri Markus Blume de, mutasyon tehlikesi nedeniyle Almanya’nın, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti’ne sınırlarını kapatması önerisini yineledi.
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