Almanya'da 100 yaşındaki Nazi'ye dava

Neuruppin mahkemesi savcılığı, 100 yaşında olduğu belirtilen kişinin 1942 ila 1945 yılları arasında Berlin’in kuzeyindeki Oranienburg'daki Sachsenhausen toplama kampında 3 bin 518 kişinin ölümüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek suçundan yargılanacağını duyurdu.







Euronews'te yer alan habere göre 1945 yılına kadar bu kamptaki muhafız taburunda görevli ismi açıklanmayan Alman vatandaşının şu anda başkent Berlin yakınlarındaki Brandebourg bölgesinde yaşadığı bildirildi.





Neuruppin Bölge Mahkemesi’nin ilk etapta sanığın mahkemeye çıkmaya uygun olup olmadığına karar vermesi gerekiyor.







2. Dünya Savaşı’nın ardından 75 yıl geçmesine rağmen Almanya’da savaş suçlarıyla ilgili hala 10’a yakın kişinin davası sürüyor.





Son olarak Itzehoe savcılığı, 5 Şubat’ta Stutthof toplama kampında sekreter olarak görev yapan ve şu anda 95 yaşında olan bir kişi hakkında 1943 ila 1945 yılları arasında 10 bin kişinin ölümüyle ilgili suç ortaklığında bulunduğu gerekçesiyle iddianame hazırlanmasını kararlaştırmıştı.





Yine aynı kampta Nazi SS muhafızı olarak görev yapan 95 yaşındaki bir kişi için geçen temmuz ayında aynı suçlardan iddianame hazırlanmasına karar verilmişti.





Hamburg mahkemesi, geçen yıl 93 yaşındaki eski toplama kampı muhafızına tecilli 2 yıl hapis cezası vermişti.