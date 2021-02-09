Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 100 yaşındaki Nazi'ye dava /09 Şubat 2021 10:52

Almanya'da 100 yaşındaki Nazi'ye dava

Almanya’da 100 yaşındaki eski bir Nazi kampı muhafızı hakkında “ölümlere suç ortaklığında” bulunmak suçunda dava açılacak.

SHABER3.COM

Neuruppin mahkemesi savcılığı, 100 yaşında olduğu belirtilen kişinin 1942 ila 1945 yılları arasında Berlin’in kuzeyindeki Oranienburg'daki Sachsenhausen toplama kampında 3 bin 518 kişinin ölümüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek suçundan yargılanacağını duyurdu.

Euronews'te yer alan habere göre 1945 yılına kadar bu kamptaki muhafız taburunda görevli ismi açıklanmayan Alman vatandaşının şu anda başkent Berlin yakınlarındaki Brandebourg bölgesinde yaşadığı bildirildi.

Neuruppin Bölge Mahkemesi’nin ilk etapta sanığın mahkemeye çıkmaya uygun olup olmadığına karar vermesi gerekiyor.

2. Dünya Savaşı’nın ardından 75 yıl geçmesine rağmen Almanya’da savaş suçlarıyla ilgili hala 10’a yakın kişinin davası sürüyor.

Son olarak Itzehoe savcılığı, 5 Şubat’ta Stutthof toplama kampında sekreter olarak görev yapan ve şu anda 95 yaşında olan bir kişi hakkında 1943 ila 1945 yılları arasında 10 bin kişinin ölümüyle ilgili suç ortaklığında bulunduğu gerekçesiyle iddianame hazırlanmasını kararlaştırmıştı.

Yine aynı kampta Nazi SS muhafızı olarak görev yapan 95 yaşındaki bir kişi için geçen temmuz ayında aynı suçlardan iddianame hazırlanmasına karar verilmişti.

Hamburg mahkemesi, geçen yıl 93 yaşındaki eski toplama kampı muhafızına tecilli 2 yıl hapis cezası vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da 100 yaşındaki Nazi'ye dava Sonraki Haber >>

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş: "Açlıktan geberiyoruz!"

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:28:08